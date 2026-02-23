Ирак опроверг угрозу санкций США

Иракские власти не получали официальных уведомлений от США о возможных санкциях в отношении иракских компаний, занимающихся экспортом нефти и нефтепродуктов, заявил директор государственной компании по маркетингу нефти (SOMO) Али Низар аш-Шатри.

«Мы не получали никакой информации или официальных уведомлений относительно возможного введения санкций со стороны США», – отметил аш-Шатри, слова которого приводит агентство INA. Он добавил, что SOMO «основывается на данных официальных документов и не полагается на заявления непроверенных источников или неизвестных лиц».

Глава госкомпании подчеркнул, что «все договоренности и обсуждения, в том числе и с министерством финансов США, говорят о надежности механизмов и документов, принятых SOMO».

Аш-Шатри пояснил, что возглавляемая им компания применяет «точные методы контроля за всеми танкерами, заходящими в территориальные воды Ирака, ежедневно публикует отчеты о характеристиках этих судов и пунктах их назначения в координации с силами безопасности страны».

По его словам, Багдад заинтересован в сохранении ключевого источника финансирования бюджета, поэтому «все процедуры проверки и контроля находятся на высочайшем уровне достоверности».