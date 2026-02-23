В Италии завершилась зимняя Олимпиада

Основное торжество прошло в Вероне на арене древнеримского амфитеатра Arena di Verona. Огонь Игр погасили в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Праздничная программа закрытия получила название «Beauty in Action» («Красота в действии»).

Следующие Зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах.

Напомним, Азербайджан на завершившихся Играх представляли фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома. Литвинцев не оправдал ожиданий, заняв в одиночном мужском катании последнее 29-е место. Папатома в слаломе заняла 51-е место, и это лучший результат Азербайджана за всю историю выступлений в олимпийских соревнованиях по горнолыжному спорту.

Олимпиаду выиграла сборная Норвегии, завоевавшая 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. На 2-м месте США (12-12-9), на 3-м - Нидерланды (10-7-3).