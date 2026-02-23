USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

В Италии завершилась зимняя Олимпиада

Отдел спорта
02:13 445

В Италии состоялась церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр.

Основное торжество прошло в Вероне на арене древнеримского амфитеатра Arena di Verona. Огонь Игр погасили в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Праздничная программа закрытия получила название «Beauty in Action» («Красота в действии»).

Следующие Зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах.

Напомним, Азербайджан на завершившихся Играх представляли фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома. Литвинцев не оправдал ожиданий, заняв в одиночном мужском катании последнее 29-е место. Папатома в слаломе заняла 51-е место, и это лучший результат Азербайджана за всю историю выступлений в олимпийских соревнованиях по горнолыжному спорту.

Олимпиаду выиграла сборная Норвегии, завоевавшая 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. На 2-м месте США (12-12-9), на 3-м - Нидерланды (10-7-3).

Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 154
Мексику охватил хаос после ликвидации главы наркокартеля
Мексику охватил хаос после ликвидации главы наркокартеля обновлено 01:11
01:11 3676
Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения
Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения обновлено 22:48
22 февраля 2026, 22:48 11374
Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
22 февраля 2026, 21:33 3920
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем обновлено 23:21
22 февраля 2026, 23:21 4685
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
22 февраля 2026, 20:36 3612
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
22 февраля 2026, 13:50 4276
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
22 февраля 2026, 18:33 1684
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
22 февраля 2026, 19:09 2312
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
22 февраля 2026, 18:06 4095
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
22 февраля 2026, 16:32 8442

ЭТО ВАЖНО

Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 154
Мексику охватил хаос после ликвидации главы наркокартеля
Мексику охватил хаос после ликвидации главы наркокартеля обновлено 01:11
01:11 3676
Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения
Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения обновлено 22:48
22 февраля 2026, 22:48 11374
Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
22 февраля 2026, 21:33 3920
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем обновлено 23:21
22 февраля 2026, 23:21 4685
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
22 февраля 2026, 20:36 3612
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
22 февраля 2026, 13:50 4276
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
22 февраля 2026, 18:33 1684
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
22 февраля 2026, 19:09 2312
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
22 февраля 2026, 18:06 4095
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
22 февраля 2026, 16:32 8442
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться