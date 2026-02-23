Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»

«Обычно побеждает сильнейший, и сегодня я поздравляю команду «Гянджа» и ее болельщиков, - заявил журналистам после церемонии награждения Эмин Амруллаев. - «Сабах» - чемпион, один из лучших клубов страны. Хорошо, что есть такая конкуренция. Как вы знаете, формат Кубка Азербайджана отличается от формата чемпионата: в Кубке более жесткий лимит на легионеров. А в «Гяндже» выступают несколько баскетболистов национальной команды, и это, возможно, сыграло свою роль. В любом случае обладатель Кубка Азербайджана - «Гянджа», и я ее поздравляю. Хочу отметить и прекрасную атмосферу в Бакинском дворце спорта. Благодарю болельщиков, что пришли и активно болели».

Говоря о лимите, необходимо напомнить, что в чемпионате страны на площадке одновременно могут находиться четыре иностранца, а в матчах Кубка - три. И, как показали кубковые матчи, при более жестком лимите борьба получается более интересной.

«Наш лимит соответствует правилам ФИБА, - говорит глава Федерации. - Как известно, в еврокубках клуб должен выставлять на матч не более семи иностранцев. Поэтому мы внедрили схему лимита 4+1, чтобы наши клубы прогрессировали. Не хотим искусственно ужесточать лимит и переходить в чемпионате на схему 3+2. Да, может создаться впечатление, что более жесткий лимит помогает национальной команде. Но на деле он понижает конкуренцию, потому что сразу два местных баскетболиста автоматически получают место в стартовой пятерке.

Я думаю, что через несколько лет мы можем подумать о возвращении к системе 3+2. Но это возможно в том случае, если количество местных баскетболистов увеличится и повысится их качество».

Может ли «Гянджа» как обладатель Кубка Азербайджана заявится в следующем сезоне в еврокубки?

«Для участия в еврокубках большее значение имеют места, которые команды займут в чемпионате, - отвечает Эмин Амруллаев. - Радует, что если раньше большинство клубов финансировались и в какой-то степени управлялись со стороны Федерации, то сейчас многие команды имеют спонсоров и независимое управление. Поэтому решение о выступлении в еврокубках будет принимать вместе с руководителями клубов. Время еще есть.

Мы считаем, что чем больше наших команд будут выступать в еврокубках, тем лучше. В этом сезоне в Европе играли «Сабах», «Нефтчи» и «Абшерон Лайонс». Это повышает качество. Наверное, и в следующем сезоне будет три клуба. Может быть, четыре. Будет зависеть от возможностей клубов и количества квот, которые мы получим».