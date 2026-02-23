Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»

Президент Федерации баскетбола Азербайджана, министр науки и образования Эмин Амруллаев вручил победный трофей новому обладателю Кубка Азербайджана команде «Гянджа». В финале, проходившем на площадке Бакинского дворца спорта, гянджинцы со счетом 89:82 обыграли чемпиона страны «Сабах».
«Обычно побеждает сильнейший, и сегодня я поздравляю команду «Гянджа» и ее болельщиков, - заявил журналистам после церемонии награждения Эмин Амруллаев. - «Сабах» - чемпион, один из лучших клубов страны. Хорошо, что есть такая конкуренция. Как вы знаете, формат Кубка Азербайджана отличается от формата чемпионата: в Кубке более жесткий лимит на легионеров. А в «Гяндже» выступают несколько баскетболистов национальной команды, и это, возможно, сыграло свою роль. В любом случае обладатель Кубка Азербайджана - «Гянджа», и я ее поздравляю. Хочу отметить и прекрасную атмосферу в Бакинском дворце спорта. Благодарю болельщиков, что пришли и активно болели».
Говоря о лимите, необходимо напомнить, что в чемпионате страны на площадке одновременно могут находиться четыре иностранца, а в матчах Кубка - три. И, как показали кубковые матчи, при более жестком лимите борьба получается более интересной.
«Наш лимит соответствует правилам ФИБА, - говорит глава Федерации. - Как известно, в еврокубках клуб должен выставлять на матч не более семи иностранцев. Поэтому мы внедрили схему лимита 4+1, чтобы наши клубы прогрессировали. Не хотим искусственно ужесточать лимит и переходить в чемпионате на схему 3+2. Да, может создаться впечатление, что более жесткий лимит помогает национальной команде. Но на деле он понижает конкуренцию, потому что сразу два местных баскетболиста автоматически получают место в стартовой пятерке.
Я думаю, что через несколько лет мы можем подумать о возвращении к системе 3+2. Но это возможно в том случае, если количество местных баскетболистов увеличится и повысится их качество».
Может ли «Гянджа» как обладатель Кубка Азербайджана заявится в следующем сезоне в еврокубки?
«Для участия в еврокубках большее значение имеют места, которые команды займут в чемпионате, - отвечает Эмин Амруллаев. - Радует, что если раньше большинство клубов финансировались и в какой-то степени управлялись со стороны Федерации, то сейчас многие команды имеют спонсоров и независимое управление. Поэтому решение о выступлении в еврокубках будет принимать вместе с руководителями клубов. Время еще есть.
Мы считаем, что чем больше наших команд будут выступать в еврокубках, тем лучше. В этом сезоне в Европе играли «Сабах», «Нефтчи» и «Абшерон Лайонс». Это повышает качество. Наверное, и в следующем сезоне будет три клуба. Может быть, четыре. Будет зависеть от возможностей клубов и количества квот, которые мы получим».
А что насчет сборной Азербайджана? Какие подвижки президент Федерации видит у национальных команд?
«Мы и до этого говорили, что в вопросе сборных серьезные изменения можем ждать ближе к 2030 году, - считает президент ABF. - Первые успехи мы должны увидеть у юношеских сборных. У девочек пока это получается лучше. Наша сборная U-18 выступила хорошо.
Проблема в том, что за время пандемии мы потеряли два года. У нас очень мало баскетболистов 2011-2012-х годов рождения. Наши основные надежды связаны с детьми, родившимися в 2013 и 2014 годах. Посмотрим, какой эффект нам через несколько лет принесет работа, которую мы сейчас проводим. Увидим это примерно через три-четыре года.
Но это, конечно, не значит, что на сегодняшние национальные команды мы не возлагаем надежд. Просто у нас сегодня очень мало игроков старше 20 лет. Вы их всех знаете. Хотим, чтобы наши воспитанники играли и в зарубежных лигах. Однако даже чисто математически ждать этого раньше 2030 года нереально. Если продолжим в нынешнем темпе, то в 2030-х годах можем увидеть основательные изменения.
У нас в планах расширить географию участников чемпионата страны, увеличиваем количество детских лиг, хотим создать женскую лигу. В женском баскетболе можно добиться хороших результатов раньше, чем в мужском. У мужчин конкуренция выше, нужно время».