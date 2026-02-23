Беспорядки в Мексике продолжаются: погибли 14 человек

В Мексике в ходе беспорядков, вспыхнувших после смерти лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса («Эль Менчо»), погибли как минимум 14 человек. Об этом сообщают власти страны, передает Associated Press (AP).

По данным властей штатов Халиско, Мичоакан и Гуанахуато, среди погибших – семеро военнослужащих Национальной гвардии.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала население сохранять спокойствие, а власти вечером 22 февраля объявили о ликвидации большинства из более чем 250 блокпостов наркокартелей, действовавших в 20 штатах, сообщает AP. При этом Шейнбаум подчеркнула, что выступает против насилия над членами картеля, ссылаясь на соблюдение прав человека.

Операция по задержанию Эль Менчо прошла 22 февраля. В ходе операции бойцы сил специального назначения подверглись нападению со стороны членов преступной организации, сообщает Минобороны. В перестрелке четверо боевиков были убиты на месте, еще трое, включая Сервантеса, получили тяжелые ранения. Наркобарон скончался при транспортировке в Мехико.