Беспорядки в Мексике продолжаются: погибли 14 человек

В Мексике в ходе беспорядков, вспыхнувших после смерти лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса («Эль Менчо»), погибли как минимум 14 человек. Об этом сообщают власти страны, передает Associated Press (AP).
По данным властей штатов Халиско, Мичоакан и Гуанахуато, среди погибших – семеро военнослужащих Национальной гвардии.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала население сохранять спокойствие, а власти вечером 22 февраля объявили о ликвидации большинства из более чем 250 блокпостов наркокартелей, действовавших в 20 штатах, сообщает AP. При этом Шейнбаум подчеркнула, что выступает против насилия над членами картеля, ссылаясь на соблюдение прав человека.
Операция по задержанию Эль Менчо прошла 22 февраля. В ходе операции бойцы сил специального назначения подверглись нападению со стороны членов преступной организации, сообщает Минобороны. В перестрелке четверо боевиков были убиты на месте, еще трое, включая Сервантеса, получили тяжелые ранения. Наркобарон скончался при транспортировке в Мехико.
*** 10:05
Объединенная межведомственная оперативная группа по борьбе с наркокартелями сыграла роль в ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско». Она предоставила мексиканским военным разведывательные данные, сообщил Reuters источник в Минобороны США.
Группа, которая начала работу в январе этого года, специализируется на разведывательных данных о наркокартелях: ее целью является картографирование сетей участников наркокартелей по обе стороны американо-мексиканской границы.
Бывший высокопоставленный сотрудник Управления по борьбе с наркотиками Джек Райли заявил, что организовать подобную работу военных помогло решение президента США Дональда Трампа о включении мексиканских картелей в список террористических организаций.
Министерство обороны Мексики подтвердило, что власти США предоставили «дополнительную информацию», но не сообщило подробностей. Источник в мексиканском правительстве подчеркнул, что операция была разработана и проведена Мексикой, и американские военные в ней физически не участвовали.
Мексиканские власти ликвидировали Немезио Осегеру по прозвищу Эль Менчо накануне. Смерть лидера картеля принесла волну насилия: боевики сжигали автомобили и блокировали дороги в нескольких штатах страны.