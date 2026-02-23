USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Сын генерала Усубова предстал перед судом

10:47 2594

Сын генерала Джебраила Усубова Фарид Усубов, обвиняемый по делу о контрабанде сигарет на сумму пять миллионов, предстал перед судом.

Как сообщает haqqin.az, государственный обвинитель попросил продлить срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении обвиняемого. Бинагадинский районный суд удовлетворил представление. Согласно решению суда, срок ареста Фарида Усубова продлен на 3 месяца.

Ф.Усубов работал начальником портового пункта Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам Государственного таможенного комитета. Два месяца назад он был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Фарид Усубов является сыном генерал-майора Джебраила Усубова, ранее занимавшего должность заместителя начальника Службы государственной охраны.

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2023
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 710
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1434
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1230
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2596
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3091
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10653
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 644
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6869
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1351
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4970

ЭТО ВАЖНО

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2023
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 710
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1434
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1230
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2596
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3091
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10653
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 644
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6869
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1351
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4970
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться