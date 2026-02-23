Сын генерала Усубова предстал перед судом

Сын генерала Джебраила Усубова Фарид Усубов, обвиняемый по делу о контрабанде сигарет на сумму пять миллионов, предстал перед судом.

Как сообщает haqqin.az, государственный обвинитель попросил продлить срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении обвиняемого. Бинагадинский районный суд удовлетворил представление. Согласно решению суда, срок ареста Фарида Усубова продлен на 3 месяца.

Ф.Усубов работал начальником портового пункта Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам Государственного таможенного комитета. Два месяца назад он был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Фарид Усубов является сыном генерал-майора Джебраила Усубова, ранее занимавшего должность заместителя начальника Службы государственной охраны.