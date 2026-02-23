В Белом доме подтвердили участие в спецоперации

По ее словам, Эль Менчо был одной из главных целей для Мексики и США как один из крупнейших поставщиков фентанила в Соединенные Штаты.

США предоставили разведывательную поддержку правительству Мексики в операции по ликвидации Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо — главаря наркокартеля «Халиско — Новое поколение». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

«Президент Трамп был предельно ясен: Соединенные Штаты гарантируют, что наркотеррористы, отправляющие смертоносные наркотики в нашу страну, понесут возмездие справедливости, которого они давно заслуживают. Администрация Трампа также высоко оценивает и благодарит мексиканскую армию за ее сотрудничество и успешное проведение этой операции», — написала Ливитт.

Она также напомнила, что в прошлом году президент Дональд Трамп признал картель «Халиско — Новое поколение» иностранной террористической организацией.

В ходе операции, по данным Белого дома, были убиты трое членов картеля, еще трое получили ранения и двое были арестованы.

Правительства Мексики и США предлагали до 30 миллионов мексиканских песо и 10 миллионов американских долларов соответственно за информацию, которая приведет к аресту Осегеры.

Напомним, после гибели Немесио Эль Менчо Осегеры Сервантеса 22 февраля в Мексике начались беспорядки. Правительства иностранных государств выпустили предупреждения для своих граждан в Мексике о необходимости оставаться дома в связи с продолжающейся операцией мексиканских силовиков и вспышкой преступной активности.