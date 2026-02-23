USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
В Белом доме подтвердили участие в спецоперации

10:39 1152

США предоставили разведывательную поддержку правительству Мексики в операции по ликвидации Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо — главаря наркокартеля «Халиско — Новое поколение». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее словам, Эль Менчо был одной из главных целей для Мексики и США как один из крупнейших поставщиков фентанила в Соединенные Штаты.

«Президент Трамп был предельно ясен: Соединенные Штаты гарантируют, что наркотеррористы, отправляющие смертоносные наркотики в нашу страну, понесут возмездие справедливости, которого они давно заслуживают. Администрация Трампа также высоко оценивает и благодарит мексиканскую армию за ее сотрудничество и успешное проведение этой операции», — написала Ливитт.

Она также напомнила, что в прошлом году президент Дональд Трамп признал картель «Халиско — Новое поколение» иностранной террористической организацией.

В ходе операции, по данным Белого дома, были убиты трое членов картеля, еще трое получили ранения и двое были арестованы.

Правительства Мексики и США предлагали до 30 миллионов мексиканских песо и 10 миллионов американских долларов соответственно за информацию, которая приведет к аресту Осегеры. 

Напомним, после гибели Немесио Эль Менчо Осегеры Сервантеса 22 февраля в Мексике начались беспорядки. Правительства иностранных государств выпустили предупреждения для своих граждан в Мексике о необходимости оставаться дома в связи с продолжающейся операцией мексиканских силовиков и вспышкой преступной активности.

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2027
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 713
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1442
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1235
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2600
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3095
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10655
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 645
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6870
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1352
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4971

