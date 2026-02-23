Крупная авария в Непале: 18 погибших, десятки пострадавших

Пассажирский автобус упал в реку в центральной части Непала, 18 человек погибли. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

По предварительным данным, автобус с более 35 пассажирами следовал из Покхары в Катманду. По какой причине он упал в реку Тришули, в настоящее время неизвестно. Начальник районного управления дорожной полиции Дхадинг Шишир Тхапа сообщил, что число погибших достигло 18 человек. 25 пострадавших были доставлены в больницу.

Развернута спасательная операция, к которой присоединились военнослужащие непальской армии, полиция и местные жители.