Атака дронов на российский Альметьевск: горит нефтяная станция

В российском городе Альметьевске, расположенном в Татарстане, в ночь на понедельник, 23 февраля, после атаки дронов загорелась нефтеперекачивающая станция Калейкино. Местные жители слышали серию взрывов, после которых произошел крупный пожар. Его кадры публикует ряд Telegram-каналов.

НПС «Калейкино» - крупнейшая головная нефтеперекачивающая станция АО «Транснефть – Прикамье» в Альметьевском районе Татарстана, крупный транспортный узел, который принимает, смешивает нефть разного качества из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, хранит ее в десятках резервуаров и перекачивает дальше по магистральным нефтепроводам, включая направления на Нижнекамский НПЗ и экспортные трассы.

«Калейкино» - одна из ключевых стартовых нефтеперекачивающих станций (головная НПС), откуда нефть поступает в нефтепровод «Дружба».

Администрация Альметьевска сообщила, что в городе на территории промышленной зоны в результате падения обломков дронов возник пожар, пострадавших нет.

Той же ночью массированной атаке с воздуха подвергся Белгород. В городе начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.