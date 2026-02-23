USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Атака дронов на российский Альметьевск: горит нефтяная станция

10:54 1034

В российском городе Альметьевске, расположенном в Татарстане, в ночь на понедельник, 23 февраля, после атаки дронов загорелась нефтеперекачивающая станция Калейкино. Местные жители слышали серию взрывов, после которых произошел крупный пожар. Его кадры публикует ряд Telegram-каналов.

НПС «Калейкино» - крупнейшая головная нефтеперекачивающая станция АО «Транснефть – Прикамье» в Альметьевском районе Татарстана, крупный транспортный узел, который принимает, смешивает нефть разного качества из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, хранит ее в десятках резервуаров и перекачивает дальше по магистральным нефтепроводам, включая направления на Нижнекамский НПЗ и экспортные трассы.

«Калейкино» - одна из ключевых стартовых нефтеперекачивающих станций (головная НПС), откуда нефть поступает в нефтепровод «Дружба».

Администрация Альметьевска сообщила, что в городе на территории промышленной зоны в результате падения обломков дронов возник пожар, пострадавших нет.

Той же ночью массированной атаке с воздуха подвергся Белгород. В городе начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2031
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 715
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1447
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1237
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2603
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3096
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10655
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 647
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6870
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1353
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4971

ЭТО ВАЖНО

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2031
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 715
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1447
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1237
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2603
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3096
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10655
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 647
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6870
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1353
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4971
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться