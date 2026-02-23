USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Гренландцам не нужен «добрый доктор» Трамп

11:07 492

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался от госпитального судна, прибытие которого ранее в воскресенье, 22 февраля, анонсировал президент США Дональд Трамп.

«Мы говорим: «Нет, спасибо». Идея президента Трампа отправить сюда, в Гренландию, американское госпитальное судно принята к сведению. Но у нас государственная система здравоохранения с бесплатным лечением для граждан. Это осознанный выбор. И фундаментальная часть нашего общества. В США все не так, там поход к врачу стоит денег», - написал Нильсен на своей странице в соцсети Facebook.

Премьер также отметил, что Гренландия всегда открыта для диалога и сотрудничества. В том числе и с США. Но лучше поговорить с нами, а не делать какие-то случайные высказывания в соцсетях», - отметил Нильсен.

Нильсен опубликовал свой пост через несколько часов после того, как Трамп анонсировал прибытие к берегам острова «великолепного госпитального судна». По словам президента США, он работает над этой идеей вместе с «фантастическим губернатором Луизианы» Джеффом Лэндри, поскольку в Гренландии «много больных, которым не оказывается необходимая помощь». «Он (корабль - ред.) уже в пути», - отметил Трамп в посте в соцсети Truth Social. 

Пост президента США дополнен картинкой, вероятно, сгенерированной искусственным интеллектом. На ней изображено 272-метровое госпитальное судно USNS Mercy, которое обычно базируется в Южной Калифорнии. Остается неясным, действительно ли это судно отправлено в Гренландию.

Притязания Трампа на «Ледяной остров»

С начала второго президентского срока в январе 2025 года Трамп неоднократно говорил, что Гренландия «так или иначе» должна перейти под контроль США, поскольку этот остров играет ключевую роль в обеспечении безопасности Арктического региона, а также с точки зрения интересов национальной безопасности США.

Датские и другие европейские чиновники в ответ напоминали, что Гренландия, являющаяся автономной территорией Дании, уже защищена нормами коллективной обороны НАТО. Кроме того, американское военное присутствие на острове обеспечено по соглашению от 1951 года.

