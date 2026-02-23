USD 1.7000
11:15 2034

Провал сценария быстрого захвата Киева в начале полномасштабной войны стал результатом подготовки украинской разведки и ее взаимодействия с западными спецслужбами. Об этом говорится в расследовании The Guardian.

По данным издания, Главное управление разведки Украины и его тогдашний руководитель Кирилл Буданов начали готовиться к масштабной войне еще до 24 февраля 2022 года. В то время как в политических кругах сохранялся скепсис относительно вероятности вторжения, в ГУР велась закрытая подготовительная работа на случай атаки на столицу.

В материале подчеркивается, что российская разведка расширила агентурную и диверсионную работу в Украине накануне вторжения. Российские агенты пытались устанавливать контакты не только с чиновниками, но и с представителями низших уровней государственного аппарата. По информации The Guardian, в таких обстоятельствах украинская военная разведка провела непубличные подготовительные мероприятия на случай масштабной военной агрессии РФ и вторжения в Украину.

«Небольшая группа офицеров ГУР начала тихое планирование на случай непредвиденной ситуации», – говорится в статье.

Британское издание пишет, что речь шла о сценариях резкой эскалации, включая потенциальную атаку на столицу. Под видом проведения учений структуры ГУР организовали ряд безопасных и логистических решений.

Аэропорт в Гостомеле, по сообщению The Guardian, играл главную роль в планах РФ, его рассматривали как ключевой элемент операции по захвату Киева. Западные и украинские источники, опрошенные изданием, указывают, что Москва рассчитывала на быстрое установление контроля над украинской столицей, но бои за Гостомель, Мощун и Ирпень разрушили этот сценарий.

В материале отмечается, что украинские спецслужбы действовали в условиях высокой неопределенности, но их работа обеспечила избежание худшего сценария. Аналитики, цитируемые The Guardian, утверждают, что Россия переоценила собственные возможности и недооценила готовность Украины к сопротивлению.

