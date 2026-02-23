USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Ильхам Алиев принял Фарзане Садег

новость дополнена; фото
12:28 1241

Президент Азербайджанa Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития Ирана, сопредседателем азербайджано-иранской межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе беседы были с удовлетворением отмечены визит Фарзане Садег в Азербайджан в прошлом году и ее встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Вспомнив о состоявшемся некоторое время назад телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Ильхам Алиев отметил, что в ходе этого телефонного разговора обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном как дружественными странами.

С удовлетворением отметив расширение двусторонней повестки, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что совместно реализуемые проекты откроют широкие возможности как для Азербайджана и Ирана, так и для региона. Глава государства выразил надежду, что все эти вопросы будут обсуждены в рамках визита Фарзане Садег в Азербайджан и что визит даст хорошие результаты.

Выразив удовлетворение тем, что вновь посещает Азербайджан, Фарзане Садег поблагодарила главу государства за прием. Она передала главе государства приветствия президента Ирана Масуда Пезешкиана, подчеркнув, что президент Ирана придает особое значение отношениям с Азербайджаном.

Поблагодарив за приветствия, президент Ильхам Алиев просил передать и его приветствия Масуду Пезешкиану.

Фарзане Садег подчеркнула, что Азербайджан и Иран связывают исторические, религиозные и культурные узы.

В ходе беседы была затронута важность предстоящего в Баку 17-го заседания «Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах», обсуждены транспортный коридор Север-Юг, строительство автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

