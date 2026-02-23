USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

В Азербайджане меняют правила начала военной службы

11:22 1412

В Азербайджане меняется порядок определения даты начала действительной военной службы для отдельных категорий военнослужащих.

В связи с этим предлагаются поправки в Положение «О прохождении военной службы».

Законопроект обсужден на сегодняшнем заседании комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса.

Отмечено, что для призывников началом действительной военной службы будет считаться день их направления в воинскую часть соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно действующему закону, днем начала службы считалось прибытие призывников в военный комиссариат для направления в воинскую часть.

В законопроекте также предусмотрено, что гражданки Азербайджана в возрасте от 19 до 40 лет, имеющие военно-учетную специальность (перечень утверждается соответствующим органом исполнительной власти), по собственному желанию могут быть поставлены на воинский учет и приняты на действительную военную службу в ВС на контрактной основе. День подписания контракта будет считаться началом действительной военной службы.

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2038
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 717
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1456
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1244
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2611
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3100
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10657
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 648
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6871
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1356
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4975

ЭТО ВАЖНО

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2038
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 717
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1456
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1244
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2611
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3100
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10657
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 648
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6871
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1356
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4975
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться