USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Уволенным из армии дали больше времени на регистрацию

11:32 700

В Азербайджане продлевается срок регистрации военнослужащим, уволенным с военной службы.

Соответствующие поправки в Положение «О прохождении военной службы» были обсуждены сегодня на заседании парламентского Комитета по делам молодежи и спорта парламента.

Согласно документу, граждане, переведенные в запас (за исключением лиц, указанных в статье 4.4 Закона Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе»), обязаны в семидневный срок со дня перевода явиться в соответствующий орган исполнительной власти по месту жительства для постановки на воинский учет.

Согласно действующему закону, этот срок составлял 3 дня.

В предлагаемых поправках также подчеркивается, что военнообязанные (за исключением военнообязанных, предусмотренных статьей 4.4 Закона Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе») и призывники при смене места жительства на срок более 3 месяцев должны сняться с воинского учета по месту жительства и встать на воинский учет по месту пребывания.

Согласно законопроекту, медицинское освидетельствование граждан, находящихся в запасе Вооруженных сил, организуется соответствующим органом исполнительной власти. Военнообязанные, переведенные в запас по болезни без прохождения действительной военной или альтернативной службы, при признании их годными к прохождению действительной военной службы до достижения 30-летнего возраста, возвращаются на воинский учет призывников (за исключением случаев, предусмотренных соответствующими законами Азербайджанской Республики), и они призываются на срочную действительную военную службу в общем порядке.

За лицами, входящими в состав медицинского персонала, привлеченного к работе по медицинскому освидетельствованию указанных граждан, сохраняется средняя заработная плата по месту работы.

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2043
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 720
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1460
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1245
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2613
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3102
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10658
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 648
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6872
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1358
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4978

ЭТО ВАЖНО

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2043
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 720
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1460
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1245
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2613
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3102
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10658
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 648
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6872
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1358
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4978
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться