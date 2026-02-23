USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?

ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1461

В разгар январских протестов в Иране готовилась попытка свержения верховного лидера исламской республики Али Хаменеи, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, инициатива была сформирована в ночь с 7 на 8 января, за день до пика протестов, и, по данным источников, план возглавлял бывший президент Хасан Рухани.

Согласно информации, попытка в конечном итоге провалилась из-за отсутствия поддержки со стороны главы Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани. Также сообщается, что президент страны Масуд Пезешкиан был исключен из обсуждений, чтобы предотвратить разглашение информации о попытке.

После того как о попытке стало известно, Роухани и Зариф, по данным источников, были на несколько дней помещены под домашний арест, а ряд связанных с ними реформистских функционеров - задержаны. Официального подтверждения этим сведениям со стороны иранских властей нет.

*** 11:31 

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани завтра прибудет в Оман и передаст иранское предложение по ядерной сделке с США.

Вчера The New York Times писал о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи в условиях угрозы военного удара со стороны США и продолжающихся внутренних протестов передал Лариджани ключевые рычаги управления страной. В публикации NYT отмечается, что Лариджани – «один из ключевых силовых и политических тяжеловесов исламской республики, и его усиление связано с задачей обеспечить устойчивость режима в условиях возможных ударов и угроз для высшего руководства».

