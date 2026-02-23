Первичная постановка на воинский учет теперь на mygov

Первичная военная регистрация теперь доступна на платформе mygov. В рамках совместного сотрудничества Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта граждане теперь могут удобно, быстро и безопасно получать доступ к ряду военной информации через электронную платформу mygov.

Согласно новой предоставляемой услуге, первичная военная регистрация мужчин-граждан, которым в 2026 году исполнится 15 лет, также будет осуществляться через эту платформу. Для этого родитель или законный представитель гражданина призывного возраста должен зайти в раздел Xidmətlər («Услуги»), перейти в подраздел Hərbi («Военная служба»), а затем выбрать İlkin hərbi qeydiyyat («Первичная военная регистрация»).

В открывшемся новом окне необходимо ввести Yeni müraciət («Новая заявка») и отметить на экране поле с именем, фамилией и отчеством вашего ребенка, которому в текущем году исполнилось 15 лет.

На следующем этапе нужно написать краткую биографию ребенка или прикрепить ее в виде файла (в формате PDF или изображения), а для тех, кто получил среднее образование за границей, необходимо загрузить соответствующий сертификат, а также указать номер мобильного телефона.

Параллельно с процессом в личный кабинет родителя mygov поступает уведомление о медицинском осмотре ребенка. После прохождения осмотра гражданин призывного возраста должен явиться в военно-медицинскую комиссию структурного подразделения службы, где он должен пройти военную регистрацию, для визуального осмотра. Для обеспечения прозрачности процесса родители могут отслеживать статус отправленного ими заявления в своих личных кабинетах и одновременно получать уведомления о завершении первоначальной процедуры военной регистрации.

Стоит отметить, что бумажное свидетельство о первичной постановке на военный учет (документ) с этого года отменено, и сама эта процедура осуществляется исключительно через платформу mygov.

Следует отметить, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий «Новая цифровая архитектура Азербайджана», говорил о важности этой платформы как для государственных учреждений, так и для граждан. По словам главы государства, эта платформа предоставит гражданам большие преимущества. Все необходимые гражданину услуги будут предоставляться по одному адресу.

Для государственной службы предоставление услуг гражданам в электронном виде является одним из приоритетов, и работа в этом направлении продолжается. Проведенные в этой области реформы и нововведения направлены на повышение прозрачности деятельности государственных служб, предотвращение коррупционных преступлений, обеспечение удовлетворенности граждан, а также на своевременное и качественное обеспечение Вооруженных сил здоровыми призывниками и повышение эффективности системы мобилизации.