Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Онкологию будут лечить и в частных клиниках

11:49 465

В Азербайджане граждане смогут получать онкологическую помощь в частных медицинских учреждениях наряду с государственными. Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законы «Об охране здоровья населения» и «Об онкологической помощи».

Согласно поправкам, онкологическую помощь смогут оказывать не только специализированные частные медицинские учреждения, но и частные клиники, имеющие отдельную лицензию именно на оказание онкологической помощи в соответствии с требованиями закона «О лицензиях и разрешениях».

Тем самым будет обеспечено право граждан Азербайджана, а также иностранцев и лиц без гражданства свободно выбирать лечащего врача и получать лечение в выбранном медицинском учреждении.

До сих пор такие услуги законодательством допускались исключительно в специализированных государственных медицинских учреждениях. Лечение онкобольных в госучреждениях финансируется за счет государственного бюджета.

