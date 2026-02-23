USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

«Март – время наличных»: выгодное кредитное предложение от Банка Республика

12:16 179

В Банке Республика вы можете оформить наличный кредит на большую сумму и по более низкой ставке.

Новруз — праздник изобилия, обновления и новых планов. С приходом весны наступает подходящее время для осуществления желаний, реализации планов и позитивных перемен в жизни. Учитывая весеннее настроение и реальные потребности клиентов, Банк Республика предлагает улучшенные условия по наличным кредитам — более крупные суммы и сниженные процентные ставки.

Уже сейчас вы можете обратиться в любой филиал Банка Республика или подать онлайн-заявку на официальном сайте и получить возможность оформить выгодный наличный кредит до 50 000 манатов без обеспечения по ставке от 10% и сроком до 59 месяцев.

Не откладывайте важные планы — воспользуйтесь этим предложением уже сейчас.

Причем по всей республике!

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2057
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 724
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1473
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1257
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2625
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3107
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10661
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 650
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6874
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1362
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4978

