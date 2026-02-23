В Азербайджане отметят 120-летие Самеда Вургуна

USD 1.7000
12:17 185

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 120-летия народного поэта Самеда Вургуна. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В 2026 году исполняется 120 лет со дня рождения одной из значимых фигур азербайджанской литературы ХХ века — народного поэта, известного драматурга и общественного деятеля Самеда Вургуна (Самеда Юсиф оглу Векиловa).

В документе подчеркивается, что Самед Вургун открыл новый яркий этап в летописи азербайджанской литературной мысли. Основой многогранной творческой деятельности поэта названы идеалы азербайджанства, а его произведения — важной частью национального культурного наследия. Особое место в распоряжении отводится стихотворению «Азербайджан», которое характеризуется как поэтическое выражение любви к Родине, близкое каждому азербайджанцу. Также отмечается вклад поэта в сохранение чистоты родного языка, его обращение к богатству народного творчества и создание произведений с глубоким общественно-философским содержанием.

В тексте распоряжения говорится, что романтическая и философская лирика Самеда Вургуна вошла в золотой фонд азербайджанской литературы, а его драматургия занимает особую страницу в истории национального театрального искусства. Новаторское художественное наследие поэта, как отмечается, продолжает оказывать влияние на современную азербайджанскую поэзию и играет важную роль в воспитании молодого поколения в духе национально-нравственных ценностей.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, президент Ильхам Алиев поручил Министерству культуры Азербайджана совместно с Национальной академией наук Азербайджана и другими профильными структурами подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных юбилею с учетом предложений Союза писателей Азербайджана.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

