Bakcell и Фонд молодежи провели встречу со студентами в Карабахском университете

12:21 99

Лидер инноваций Bakcell совместно с Фондом молодежи Азербайджанской Республики провели информационную встречу в Карабахском университете, посвященную стипендиальной программе «Инновации и искусственный интеллект».

В ходе встречи студентам была представлена подробная информация о целях программы, критериях отбора, направлениях обучения и общем процессе подачи заявок. Мероприятие завершилось интерактивной сессией вопросов и ответов, в рамках которой были даны ответы на вопросы участников.

В ближайшие дни аналогичные информационные встречи состоятся в Азербайджанском университете архитектуры и строительства, Бакинском государственном университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджано-Французском университете, а также в Азербайджанском государственном экономическом университете, чтобы предоставить студентам дополнительную информацию о программе.

В рамках стипендиальной программы отобранные участники пройдут практические занятия по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект, аналитика данных, программирование и UI/UX-дизайн. В общей сложности 150 молодых людей смогут воспользоваться данной возможностью.

Реализуемая в рамках стратегического партнерства между Bakcell и Фондом молодежи, данная инициатива направлена на раскрытие потенциала молодежи, укрепление инновационной экосистемы и содействие формированию высококвалифицированных молодых специалистов в регионе.

Молодые люди в возрасте 18–29 лет, обладающие базовыми знаниями в сфере ИТ и желающие подать заявку на стипендиальную программу, могут зарегистрироваться по ссылке до 1 марта. На сегодняшний день на программу поступило более 1 600 заявок.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

