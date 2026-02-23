USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Вопрос ребром: кто будет управлять ЗАЭС?

12:29 177

На следующей встрече в трехстороннем формате Украина-США-РФ стороны планируют обсудить вопрос об управлении Запорожской АЭС. Об этом говорится в статье, опубликованной в «Украинской правде».

«На следующей встрече групп, которую подтвердил президент (Украины Владимир) Зеленский, к переговорам могут привлечь еще и специалистов по энергетике», - отмечается в публикации.

По данным источника в дипломатических кругах, вероятно, разговор коснется чувствительного вопроса, кто и в каком формате должен управлять Запорожской АЭС.

После обсуждения этих вопросов на переговорах все острее будет ощущаться потребность во встрече на уровне лидеров, приходит к выводу автор статьи.

На прошлой неделе стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде на переговорах организовать предстоящую встречу на уровне лидеров в Женеве.

По словам Зеленского, лучший способ достичь прорыва в вопросе территории на переговорах — это личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 20 февраля Зеленский сообщил о договоренности нового раунда переговоров в трехстороннем формате о прекращении войны в Украине в течение следующих 10 дней.

Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
Как Буданов помешал Путину взять Киев за три дня
11:15 2062
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу
11:43 727
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи?
Экс-президент Ирана хотел ликвидировать Хаменеи? ОБНОВЛЕНО 12:05
12:05 1479
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег
Ильхам Алиев принял Фарзане Садег новость дополнена; фото
12:28 1263
Сын генерала Усубова предстал перед судом
Сын генерала Усубова предстал перед судом
10:47 2630
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
Зеленский: На уступки не пойдем, Путина надо останавливать, он «уже начал Третью мировую»
09:09 3112
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб; все еще актуально
22 февраля 2026, 16:32 10662
Экс-главе Балакена продлили арест
Экс-главе Балакена продлили арест
10:31 650
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 6875
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
Созданное Трампом ведомство помогло ликвидировать главу картеля
10:05 1365
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
Эмин Амруллаев: «Ждите изменений к 2030 году и позднее»
03:55 4979

