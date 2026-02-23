Вопрос ребром: кто будет управлять ЗАЭС?

«На следующей встрече групп, которую подтвердил президент (Украины Владимир) Зеленский, к переговорам могут привлечь еще и специалистов по энергетике», - отмечается в публикации.

На следующей встрече в трехстороннем формате Украина-США-РФ стороны планируют обсудить вопрос об управлении Запорожской АЭС. Об этом говорится в статье, опубликованной в «Украинской правде».

По данным источника в дипломатических кругах, вероятно, разговор коснется чувствительного вопроса, кто и в каком формате должен управлять Запорожской АЭС.

После обсуждения этих вопросов на переговорах все острее будет ощущаться потребность во встрече на уровне лидеров, приходит к выводу автор статьи.

На прошлой неделе стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде на переговорах организовать предстоящую встречу на уровне лидеров в Женеве.

По словам Зеленского, лучший способ достичь прорыва в вопросе территории на переговорах — это личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 20 февраля Зеленский сообщил о договоренности нового раунда переговоров в трехстороннем формате о прекращении войны в Украине в течение следующих 10 дней.