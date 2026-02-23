USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Будет ли Китай с Россией воевать за Иран?

обновлено 15:12
15:12 1672

Пекин и Москва укрепили экономические и дипломатические связи с Тегераном, но не проявили особой готовности оказать прямую военную помощь, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении ударов по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Россия и Иран провели небольшие военно-морские учения в Оманском заливе, и запланированы совместные учения с Китаем, но демонстрация силы выглядит скромно по сравнению с наращиванием военного присутствия США в регионе.

По мнению аналитиков, Китай и Россия вряд ли рискнут вступить в конфронтацию с Вашингтоном из-за Ирана. Они считают свои связи с Тегераном прагматичными и взаимовыгодными, а не направленными на то, чтобы развязать войну от его имени.

*** 13:30 

Сообщения некоторых СМИ о готовящемся временном соглашении между Ираном и США по ядерному досье не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Сообщения СМИ относительно временного соглашения с США не имеют под собой никаких оснований», - цитирует его катарский телеканал Al Jazeera.

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, стороны в настоящее время находятся «на стадии формулирования идей». Багаи также заявил, что Иран не примет никакой идеи капитуляции. «Мы не имеем никакого отношения к капитуляции, и это также противоречит международному праву», — сказал он, добавив, что Тегеран по-прежнему полон решимости следовать дипломатическому пути.

В то же время главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами утверждает, что противники Ирана реализуют план «стратегического истощения», направленный на постепенное ослабление исламской республики и подрыв стойкости общества.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Дана Строул в комментарии Fox News Digital заявила, что Соединенные Штаты находятся в положении, позволяющем провести «высокоинтенсивную» военную кампанию против Ирана после масштабного наращивания сил на Ближнем Востоке. «Вооруженные силы США готовы к продолжительной, высокоинтенсивной кампании, если президент Трамп отдаст такой приказ, а также готовы защищать союзников и партнеров на Ближнем Востоке от иранских ракет», — сказала Строул, которая в настоящее время является директором по исследованиям в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

Украинские земли зачищают от российских войск
Украинские земли зачищают от российских войск
16:10 58
Санкции против России продлили
Санкции против России продлили
16:06 97
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
16:03 228
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
15:45 426
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
15:46 701
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
15:44 433
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 4123
Глава Минобороны Армении в Тегеране
Глава Минобороны Армении в Тегеране видео
15:35 402
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
15:29 824
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
15:13 1056
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
14:04 2896

