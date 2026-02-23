Будет ли Китай с Россией воевать за Иран?

Пекин и Москва укрепили экономические и дипломатические связи с Тегераном, но не проявили особой готовности оказать прямую военную помощь, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении ударов по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Россия и Иран провели небольшие военно-морские учения в Оманском заливе, и запланированы совместные учения с Китаем, но демонстрация силы выглядит скромно по сравнению с наращиванием военного присутствия США в регионе.

По мнению аналитиков, Китай и Россия вряд ли рискнут вступить в конфронтацию с Вашингтоном из-за Ирана. Они считают свои связи с Тегераном прагматичными и взаимовыгодными, а не направленными на то, чтобы развязать войну от его имени.