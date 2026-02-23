Будет ли Китай с Россией воевать за Иран?

Пекин и Москва укрепили экономические и дипломатические связи с Тегераном, но не проявили особой готовности оказать прямую военную помощь, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении ударов по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что Россия и Иран провели небольшие военно-морские учения в Оманском заливе, и запланированы совместные учения с Китаем, но демонстрация силы выглядит скромно по сравнению с наращиванием военного присутствия США в регионе.
По мнению аналитиков, Китай и Россия вряд ли рискнут вступить в конфронтацию с Вашингтоном из-за Ирана. Они считают свои связи с Тегераном прагматичными и взаимовыгодными, а не направленными на то, чтобы развязать войну от его имени.
Сообщения некоторых СМИ о готовящемся временном соглашении между Ираном и США по ядерному досье не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«Сообщения СМИ относительно временного соглашения с США не имеют под собой никаких оснований», - цитирует его катарский телеканал Al Jazeera.
По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, стороны в настоящее время находятся «на стадии формулирования идей». Багаи также заявил, что Иран не примет никакой идеи капитуляции. «Мы не имеем никакого отношения к капитуляции, и это также противоречит международному праву», — сказал он, добавив, что Тегеран по-прежнему полон решимости следовать дипломатическому пути.
В то же время главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами утверждает, что противники Ирана реализуют план «стратегического истощения», направленный на постепенное ослабление исламской республики и подрыв стойкости общества.
Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Дана Строул в комментарии Fox News Digital заявила, что Соединенные Штаты находятся в положении, позволяющем провести «высокоинтенсивную» военную кампанию против Ирана после масштабного наращивания сил на Ближнем Востоке. «Вооруженные силы США готовы к продолжительной, высокоинтенсивной кампании, если президент Трамп отдаст такой приказ, а также готовы защищать союзников и партнеров на Ближнем Востоке от иранских ракет», — сказала Строул, которая в настоящее время является директором по исследованиям в Вашингтонском институте ближневосточной политики.