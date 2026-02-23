Тюрк: Борьба за власть в мире ускорилась до предела

Самая ожесточенная борьба за власть и ресурсы со времен Второй мировой войны разворачивается в мире, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«На мировой арене разворачивается ожесточенная борьба за власть, контроль и ресурсы с невиданной за последние 80 лет скоростью и интенсивностью», – заявил он на открытии 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

По словам Тюрка, события по всему миру отражают «глубоко тревожную тенденцию» к установлению «доминирования и превосходства». «За риторикой ряда мировых лидеров скрывается убеждение, что они стоят выше закона и выше Устава ООН», – подчеркнул верховный комиссар.

«Они ссылаются на исключительный статус, исключительную опасность или исключительное моральное суждение, чтобы любой ценой преследовать свои собственные цели. И почему бы им не попробовать, если они вряд ли столкнутся с последствиями?» – отметил Тюрк.

61-я сессия СПЧ ООН открылась в Женеве 23 февраля и продлится до 31 марта. В ходе заседания будут представлены итоги периодических обзоров ситуации в области прав человека в Андорре, Беларуси, Болгарии, Гондурасе, Либерии, Ливии, Малави, Мальдивской Республике, на Маршалловых Островах, в Монголии, Панаме, Хорватии и на Ямайке.