Тюрк: Борьба за власть в мире ускорилась до предела

14:36 681

Самая ожесточенная борьба за власть и ресурсы со времен Второй мировой войны разворачивается в мире, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«На мировой арене разворачивается ожесточенная борьба за власть, контроль и ресурсы с невиданной за последние 80 лет скоростью и интенсивностью», – заявил он на открытии 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

По словам Тюрка, события по всему миру отражают «глубоко тревожную тенденцию» к установлению «доминирования и превосходства». «За риторикой ряда мировых лидеров скрывается убеждение, что они стоят выше закона и выше Устава ООН», – подчеркнул верховный комиссар.

«Они ссылаются на исключительный статус, исключительную опасность или исключительное моральное суждение, чтобы любой ценой преследовать свои собственные цели. И почему бы им не попробовать, если они вряд ли столкнутся с последствиями?» – отметил Тюрк.

61-я сессия СПЧ ООН открылась в Женеве 23 февраля и продлится до 31 марта. В ходе заседания будут представлены итоги периодических обзоров ситуации в области прав человека в Андорре, Беларуси, Болгарии, Гондурасе, Либерии, Ливии, Малави, Мальдивской Республике, на Маршалловых Островах, в Монголии, Панаме, Хорватии и на Ямайке.

Украинские земли зачищают от российских войск
Украинские земли зачищают от российских войск
16:10 60
Санкции против России продлили
Санкции против России продлили
16:06 99
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
16:03 231
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
15:45 427
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
15:46 703
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
15:44 434
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 4126
Глава Минобороны Армении в Тегеране
Глава Минобороны Армении в Тегеране видео
15:35 402
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
15:29 825
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
15:13 1058
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
14:04 2897

