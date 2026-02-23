Заявление омбудсмена Азербайджана в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

«Прошло 34 года со дня трагических событий, произошедших 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы, в результате которых 613 мирных и безоружных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, были преднамеренно убиты и подвергнуты пыткам и иным формам жестокого обращения по этническому признаку.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Беспощадное убийство мирных жителей в городе Ходжалы, совершенное армянскими вооруженными формированиями при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР исключительно по причине того, что они являются этническими азербайджанцами, было частью систематической и целенаправленной политики геноцида, проводимой Арменией против азербайджанцев.

В результате Ходжалинского геноцида были полностью уничтожены 8 семей; 130 детей потеряли одного из родителей; 25 детей — обоих родителей; 1275 человек, включая 68 женщин и 26 детей, были взяты в заложники; были совершены тяжкие военные преступления.

Это тяжкое преступление, содержащее в себе признаки геноцида, является одной из самых трагических страниц в истории человечества и грубым нарушением основополагающих прав и свобод человека. Данные заранее спланированные преступления были направлены на уничтожение этнических азербайджанцев по причине их национальной принадлежности, их насильственное изгнание с земель исторического проживания и создание атмосферы страха и паники среди населения.

В ходе Ходжалинского геноцида были грубо нарушены нормы международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, в том числе положения международных пактов «О гражданских и политических правах», «Об экономических, социальных и культурных правах», а также положения международных конвенций «О ликвидации всех форм расовой дискриминации», «Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», «О правах ребенка», «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», а также Женевских конвенций «О защите жертв войны», а именно: право на жизнь, личную неприкосновенность, собственность, право не подвергаться пыткам и другие фундаментальные права человека.

По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал первую политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду и 26 февраля был объявлен «Днем Ходжалинского геноцида».

Кампания «Справедливость к Ходжалы», организованная Фондом Гейдара Алиева, имеет важное значение в деле повышения международной осведомленности и восстановления справедливости и направлена на признание Ходжалинского геноцида мировым сообществом и предоставление правовой и политической оценки данному преступлению.

На территориях, освобожденных от оккупации после Отечественной войны и локальной антитеррористической операции, в том числе в городе Ходжалы, в настоящее время высокими темпами ведутся масштабные строительно-восстановительные работы и жители возвращаются в родные края.

В ходе строительно-воcстановительных работ, проводившихся в этих районах, были обнаружены массовые захоронения, а также найдены, опознаны и преданы земле останки людей, подвергшихся пыткам и убитых. Эти факты являются неоспоримым и неопровержимым доказательством геноцида в Ходжалы и совершенных там тяжких военных преступлений.

В ходе мер, принятых после локальной антитеррористической операции, был арестован ряд лиц, причастных к Ходжалинскому геноциду и преступлениям, совершенным против азербайджанского народа, и в настоящее время они привлекаются к судебной ответственности в соответствии с национальным законодательством Азербайджанской Республики с учетом норм международного права.

С глубоким уважением чтя память жертв Ходжалинского геноцида, призываю международные организации и мировое сообщество предпринять решительные шаги для предоставления правовой оценки данному акту геноцида, который считается одним из самых кровавых массовых убийств XX века, и привлечения к ответственности всех виновных в совершении данного чудовищного преступления», - сказано в сообщении.

Отмечается, что заявление было направлено Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету ООН по правам человека, главам ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов ее государств-членов, Ассоциации омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркских государств, Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейской сети омбудсменов по правам ребенка, Международному бюро мира, омбудсменам и национальным институтам по правам человека различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в Азербайджане, а также организациям азербайджанской диаспоры.