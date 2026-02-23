USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

«Зона зеленой энергетики» в Нахчыване: подписаны соглашения

14:42 408

В Министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча с участием министра энергетики Парвиза Шахбазова, представителей ОАО «Азерэнержи», министра экономики Нахчыванской Автономной Республики Кязыма Гусейналиева, а также руководства Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, компаний Azerbaijan Green Energy Company (AGEC), ООО CEI Nakhchivan, Nobel Energy и ООО Enerso.

В ходе встречи обсуждалось развитие Нахчывана в соответствии со стратегическим курсом президента Азербайджана Ильхама Алиева на создание «зоны зеленой энергетики», были затронуты меры, принимаемые для расширения использования возобновляемых источников энергии в Автономной Республике, создания современной сетевой инфраструктуры и усиления энергетической системы. Также рассмотрены работы, проводимые по энергетическому компоненту Зангезурского коридора, включая интеграцию энергосистем и перспективы экспорта электроэнергии из Нахчывана. Было отмечено, что на данный момент доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергии Нахчывана составляет 44%, в производстве - 36,4%. Солнечные электростанции Şəms 1 мощностью 25 МВт и Qərbi Üfüq мощностью 25 МВт, общая инвестиционная стоимость которых превышает 60 млн манатов, были оценены как первые примеры частных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики региона.

В завершение мероприятия между правительством Азербайджанской Республики, ОАО «Азерэнержи» и ООО CEI Nakhchivan были подписаны Инвестиционный договор, Договор купли-продажи энергии и Договор о подключении к передающей сети по проекту солнечной электрической станции Şəms 1 мощностью 25 МВт в Нахчыванской Автономной Республике. Кроме того, аналогичные документы - Инвестиционный договор, Договор купли-продажи энергии и Договор о подключении к передающей сети - были подписаны между правительством Азербайджанской Республики, ОАО «Азерэнержи» и ООО Enerso по проекту солнечной электрической станции Qərbi Üfüq мощностью 25 МВт. Ожидается, что реализация данных проектов позволит ежегодно производить 122 млн кВт·ч электроэнергии, что обеспечит экономию 26 млн кубометров газа и будет способствовать сокращению выбросов углерода на 57 тыс. тонн.

Украинские земли зачищают от российских войск
Украинские земли зачищают от российских войск
16:10 66
Санкции против России продлили
Санкции против России продлили
16:06 102
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
16:03 234
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
15:45 433
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
15:46 710
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
15:44 434
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 4133
Глава Минобороны Армении в Тегеране
Глава Минобороны Армении в Тегеране видео
15:35 402
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
15:29 829
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
15:13 1062
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
14:04 2899

ЭТО ВАЖНО

Украинские земли зачищают от российских войск
Украинские земли зачищают от российских войск
16:10 66
Санкции против России продлили
Санкции против России продлили
16:06 102
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
16:03 234
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
15:45 433
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
15:46 710
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
15:44 434
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 4133
Глава Минобороны Армении в Тегеране
Глава Минобороны Армении в Тегеране видео
15:35 402
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
15:29 829
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
15:13 1062
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
14:04 2899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться