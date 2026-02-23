«Зона зеленой энергетики» в Нахчыване: подписаны соглашения

В ходе встречи обсуждалось развитие Нахчывана в соответствии со стратегическим курсом президента Азербайджана Ильхама Алиева на создание «зоны зеленой энергетики», были затронуты меры, принимаемые для расширения использования возобновляемых источников энергии в Автономной Республике, создания современной сетевой инфраструктуры и усиления энергетической системы. Также рассмотрены работы, проводимые по энергетическому компоненту Зангезурского коридора, включая интеграцию энергосистем и перспективы экспорта электроэнергии из Нахчывана. Было отмечено, что на данный момент доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергии Нахчывана составляет 44%, в производстве - 36,4%. Солнечные электростанции Şəms 1 мощностью 25 МВт и Qərbi Üfüq мощностью 25 МВт, общая инвестиционная стоимость которых превышает 60 млн манатов, были оценены как первые примеры частных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики региона.

В завершение мероприятия между правительством Азербайджанской Республики, ОАО «Азерэнержи» и ООО CEI Nakhchivan были подписаны Инвестиционный договор, Договор купли-продажи энергии и Договор о подключении к передающей сети по проекту солнечной электрической станции Şəms 1 мощностью 25 МВт в Нахчыванской Автономной Республике. Кроме того, аналогичные документы - Инвестиционный договор, Договор купли-продажи энергии и Договор о подключении к передающей сети - были подписаны между правительством Азербайджанской Республики, ОАО «Азерэнержи» и ООО Enerso по проекту солнечной электрической станции Qərbi Üfüq мощностью 25 МВт. Ожидается, что реализация данных проектов позволит ежегодно производить 122 млн кВт·ч электроэнергии, что обеспечит экономию 26 млн кубометров газа и будет способствовать сокращению выбросов углерода на 57 тыс. тонн.