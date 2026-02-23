Руководство ЕС рискует приехать в Киев с пустыми руками

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта собирались посетить Украину 24 февраля с согласованным 20-м пакетом антироссийских санкций и кредитной поддержкой на €90 млрд, однако эти планы могут быть нарушены. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, анонс новых санкций и кредитной поддержки должен был стать «подарком», однако из-за противодействия Венгрии и ряда других стран ЕС фон дер Ляйен и Кошта рискуют приехать с пустыми руками.

Евросоюз готовит 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля, сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. Эта дата совпадает с годовщиной начала российской агрессии в отношении Украины.

Представители стран ЕС обсудят проект новых ограничений на заседании Совета по иностранным делам 23 февраля. При этом прогресс маловероятен, заявила глава евродипломатии Кая Каллас: «Мы делаем все возможное, чтобы пакет санкций был принят. Мы ищем способы, как это можно сделать. Но, учитывая очень резкие заявления Венгрии, я не думаю, что они, к сожалению, смогут что-то изменить сегодня».

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис подчеркнул, что ЕС не может постоянно сталкиваться с препятствиями из-за вето отдельных стран, передает Euronews. Он назвал страны, блокирующие решения Европы, противниками интересов европейской безопасности. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что был «поражен» позицией Венгрии, а министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х призвал усилить давление на Россию перед заседанием.

По данным Reuters от 20 февраля, послы стран ЕС на очередной встрече не смогли согласовать 20-й пакет ограничений. Проблемы в согласовании санкций ранее фиксировал и Bloomberg. Тем не менее, как пишет Politico, перед заседанием евродипломаты сохраняли оптимизм и уверяли, что сумеют согласовать меры до установленной даты.