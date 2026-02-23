За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?

После первого матча с «Ньюкаслом» в 1/16 финала Лиги чемпионов главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов принял решение наказать марокканского защитника Сами Ммае и отправил его во вторую команду.

На сегодняшней пресс-конференции перед вылетом в Ньюкасл Гурбанов объяснил причину своего решения: «Ммае нарушил дисциплинарные правила. Мы приняли такое решение согласно нашему кодексу. Не стоит раскрывать некоторые моменты. Таких случаев бывает много. Возможно, меньше всего такое происходит в «Карабахе». Но порой и нам приходится прибегать к подобным шагам».

Сами Ммае был взят в аренду в июле прошлого года у загребского «Динамо». Родившийся в Бельгии марокканец арендован на год.