В «Азерэнержи» обсудили вопросы цифрового управления

В Центре главного управления, науки, обучения и лабораторий ОАО «Азерэнержи» состоялась встреча с участием руководства Агентства инноваций и цифрового развития. Отметим, что данная встреча между представителями «Азерэнержи» и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана стала второй по счету после совещания по теме «Новая цифровая архитектура Азербайджана», проведенного 11 февраля президентом Ильхамом Алиевым.

В ходе встречи были рассмотрены мероприятия, реализуемые в энергетической системе в рамках «Стратегии развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике», утвержденной распоряжением главы государства №841 от 10 декабря 2025 года.

В ходе презентации, представленной «Азерэнержи», была показана информация о внедрении Оперативной информационной системы по объектам электроэнергетики (EOOMS), систем SCADA и WAMS/WACS, а также о возможностях мониторинга и оперативного управления. Кроме того, было сообщено о специально оборудованных транспортных средствах для мониторинга и цифровых механизмах контроля на энергетических объектах.

Представители Министерства цифрового развития и транспорта проинформировали о системах безопасности и кибербезопасности, включая деятельность Центра кибербезопасности, а также представили возможности совместного сотрудничества и повышения квалификации.

В ходе обсуждений были также затронуты вопросы энергоснабжения дата-центров, связанных с энергетикой, создания инфраструктуры данных вблизи стратегических объектов, развития волоконно-оптической сети и интеграции ОАО «Азерэнержи» с платформой myGov.az. Отмечено, что интеграция будет осуществляться поэтапно с увеличением числа пользователей.

В рамках встречи стороны согласовали направления совместной деятельности по цифровизации, кибербезопасности и развитию дата-центров.