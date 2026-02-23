Азербайджанцы активно покупают жилье в Турции

USD 1.7000
Граждане Азербайджана в январе 2026 года приобрели 54 квартиры в Турции, сообщает Управление статистики Турции.

Отмечается, что это на 4 квартиры (8%) больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Граждане Азербайджана в прошлом месяце вошли в десятку стран-лидеров по покупке жилья в Турции, заняв 7-е место.

По итогам января 2026 года иностранцы приобрели в Турции 1 311 квартир - на 247 единиц, или 5,8% меньше в годовом сравнении.

Лидерами по покупке жилья в Турции в январе стали граждане России: ими было приобретено 219 квартир, что на 29 единиц (11,7%) меньше в годовом выражении.

На второй позиции находятся граждане Ирана: ими приобретено 118 квартир, что на 44 единицы (27,2%) меньше в годовом выражении.

Граждане Украины заняли третье место с показателем 77 квартир, что на 17 единиц, или 18,1% меньше, чем в январе 2025 года.

Напомним, в 2025 году граждане Азербайджана приобрели в Турции 944 квартиры.

