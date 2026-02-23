Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что современные ретрансляторы для дронов «Шахед» появились на территории Беларуси и используются для корректировки ударов по Украине, в том числе по энергетической инфраструктуре.

По его словам, именно через такие вышки идет наведение и координация атак. «Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было. Мы должны были это сделать», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также выразил сомнения, что президент Беларуси Александр Лукашенко не способен контролировать действия Москвы на своей территории. По его словам, Россия готовит площадку для возможного размещения комплекса «Орешник» в Беларуси.