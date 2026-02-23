Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...

По данным пакистанских СМИ, OGRA пригласило экспертов и представителей общественности высказать мнение по межправительственному проекту, в частности поставив под сомнение обоснованность четырехлетнего срока окупаемости и его влияние на транспортные расходы. Регулятор попросил заинтересованные стороны оценить, насколько реалистичен предлагаемый срок окупаемости и как проект может повлиять на региональные тарифы по сравнению с действующими автомобильными перевозками.

Правительственное агентство Пакистана по регулированию нефтегазовой отрасли — Управление по регулированию нефти и газа (OGRA) — объявило о проведении общественных слушаний по проекту нефтепровода стоимостью 432 миллиона долларов, финансируемому Азербайджаном. 2 марта регулятор намерен обсудить доходность проекта в долларовом выражении, его пропускную способность и влияние тарифов на магистраль протяженностью 256 километров.

Во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан в 2024 году Баку проявил интерес к ряду проектов, включая нефтепровод Мачике – Таллян – Таруджабба (MTT–WOP).

Проект MTT–WOP должен завершить строительство магистрального нефтепровода Пакистана от Карачи до Пешавара, повысив эффективность транспортировки нефтепродуктов и укрепив энергетическую безопасность. Трубопровод протяженностью 477 километров соединит Мачике и Таруджаббу. Начальная пропускная способность — 7 миллионов тонн нефти в год с возможностью увеличения до 10 миллионов.

Для реализации проекта SOCAR создала совместное предприятие с Frontier Works Organisation (FWO) и Pakistan State Oil. Предложение предусматривает строительство 20‑дюймового трубопровода длиной 256 километров от Фейсалабада до Таллиана с пропускной способностью около 7 миллионов тонн в год (MTPA) и возможностью увеличения до 10 MTPA. Участок диаметром 12 дюймов и длиной 172 километра пройдет от Таллиана до Таруджаббы (5 MTPA), а 8‑дюймовая линия длиной 9 километров соединит Таллиан с Факирабадом. Стоимость первой секции оценивается в 320 миллионов долларов, второй — в 94 миллиона, третьей — в 17,5 миллиона. Срок службы проекта — 30 лет.

OGRA также запросило комментарии относительно предлагаемых объемов перекачки, расчетов по пропускной способности и планируемых складских мощностей: по 60 тысяч тонн в Фейсалабаде и Таллиане и 50 тысяч тонн в Таруджаббе.

Ранее Комитет по экономической координации (КЭК) одобрил проект, однако два министерства выразили обеспокоенность гарантированной доходностью в долларах. Министерство финансов поставило под сомнение четырехлетний срок окупаемости и предложило увеличить его до семи лет, чтобы снизить тарифную нагрузку на начальном этапе. Ведомство также настаивало на пересмотре допущений по процентным ставкам и средневзвешенной стоимости капитала. Энергетическое подразделение предупредило о рисках гарантированной доходности в долларах, сославшись на опыт взаимодействия с независимыми производителями электроэнергии.

По имеющимся данным, SOCAR предложила соглашение по принципу «поставляй или плати», согласно которому нефтемаркетинговые компании обязуются обеспечивать минимальные годовые объемы перекачки, а недостача компенсируется через механизм выравнивания внутренних грузоперевозок.

Экономический координационный совет (ЭКС) одобрил условия проекта, отметив, что доходность в долларах будет рассчитываться только при привлечении иностранных инвестиций, и назвал инициативу стратегической возможностью для будущих вложений и двустороннего сотрудничества.

В настоящее время около 70 процентов бензина и дизельного топлива в Пакистане перевозится автотранспортом, 28 процентов — по трубопроводу из Карачи в Мачике, и лишь 2 процента — по железной дороге. Ожидается, что OGRA разработает нормативный механизм, который закрепит новый трубопровод в качестве основного маршрута, обеспечив его максимальную загрузку.