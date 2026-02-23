USD 1.7000
Глава Минобороны Армении в Тегеране

Министр обороны Армении Cурен Папикян находится в Тегеране с официальным визитом.

«23 февраля я прибыл в Исламскую Республику Иран с официальным визитом», - сообщил сам Папикян, не приведя подробностей.

