Глава Минобороны Армении в Тегеране

Министр обороны Армении Cурен Папикян находится в Тегеране с официальным визитом.
February 23, 2026
«23 февраля я прибыл в Исламскую Республику Иран с официальным визитом», - сообщил сам Папикян, не приведя подробностей.
