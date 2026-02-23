USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Определены компетентные органы по Конвенции ООН о киберпреступности

15:44 141

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Конвенции Организации Объединенных Наций «О противодействии киберпреступности» с соответствующими заявлениями и оговорками Азербайджанской Республики.

Cогласно документу, функции по приему и исполнению запросов о взаимной правовой помощи по киберпреступлениям, их направлению компетентным органам, оказанию помощи государствам-участникам в разработке и реализации мер по предотвращению киберпреступности, а также деятельность круглосуточного контактного центра (24/7) возложены на Службу государственной безопасности. Направление и прием запросов об экстрадиции или временном аресте будет осуществлять Министерство юстиции.

Отметим, что в подготовке окончательного проекта Конвенции ООН «О противодействии киберпреступности» Азербайджан принимал активное участие.

Конвенция ООН «О противодействии киберпреступности» была принята Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря 2024 года. Это первый документ, формирующий единую юридически обязательную международную основу борьбы с киберпреступностью на глобальном уровне.

Ратификация конвенции усилит деятельность органов безопасности и правоохранительных структур. Документ регулирует международные процедуры работы с электронными доказательствами и повышает эффективность транснациональных расследований. Механизмы срочного международного сотрудничества позволят оперативно реагировать на киберпреступления.

Украинские земли зачищают от российских войск
Украинские земли зачищают от российских войск
16:10 91
Санкции против России продлили
Санкции против России продлили
16:06 112
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
16:03 256
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
15:45 445
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
15:46 725
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
15:44 443
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 4153
Глава Минобороны Армении в Тегеране
Глава Минобороны Армении в Тегеране видео
15:35 407
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
15:29 843
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
15:13 1072
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
14:04 2909

ЭТО ВАЖНО

Украинские земли зачищают от российских войск
Украинские земли зачищают от российских войск
16:10 91
Санкции против России продлили
Санкции против России продлили
16:06 112
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
16:03 256
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
15:45 445
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
15:46 725
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
15:44 443
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 4153
Глава Минобороны Армении в Тегеране
Глава Минобороны Армении в Тегеране видео
15:35 407
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
15:29 843
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
15:13 1072
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
14:04 2909
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться