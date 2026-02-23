Определены компетентные органы по Конвенции ООН о киберпреступности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Конвенции Организации Объединенных Наций «О противодействии киберпреступности» с соответствующими заявлениями и оговорками Азербайджанской Республики.

Cогласно документу, функции по приему и исполнению запросов о взаимной правовой помощи по киберпреступлениям, их направлению компетентным органам, оказанию помощи государствам-участникам в разработке и реализации мер по предотвращению киберпреступности, а также деятельность круглосуточного контактного центра (24/7) возложены на Службу государственной безопасности. Направление и прием запросов об экстрадиции или временном аресте будет осуществлять Министерство юстиции.

Отметим, что в подготовке окончательного проекта Конвенции ООН «О противодействии киберпреступности» Азербайджан принимал активное участие.

Конвенция ООН «О противодействии киберпреступности» была принята Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря 2024 года. Это первый документ, формирующий единую юридически обязательную международную основу борьбы с киберпреступностью на глобальном уровне.

Ратификация конвенции усилит деятельность органов безопасности и правоохранительных структур. Документ регулирует международные процедуры работы с электронными доказательствами и повышает эффективность транснациональных расследований. Механизмы срочного международного сотрудничества позволят оперативно реагировать на киберпреступления.