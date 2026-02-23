USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским

Недавно в Берлине была арестована 38-летняя Илона В., которую немецкая прокуратура подозревает в шпионаже в пользу российской военной разведки. Политик от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что знал эту женщину и ранее видел ее в российском посольстве, где она представлялась предпринимателем, а позже — украинкой.

Илона В. также ранее появлялась на политических и деловых мероприятиях и даже находилась в непосредственной близости к канцлеру Фридриху Мерцу и президенту Украины Владимиру Зеленскому во время Германо-украинского экономического форума в декабре 2025 года.

На фотографиях с форума в Берлине видно, как она сидит позади Мерца и Зеленского — в зеленом пиджаке и с ярко-рыжими волосами. Возникает вопрос: как Илона В., якобы предпринимательница немецко-украинского происхождения, смогла оказаться так близко к канцлеру?

Возможный ответ дал политик Христианско-демократического союза по вопросам безопасности, а также полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер в своей новой книге Was wollen wir? Was können wir? («Чего мы хотим? Что мы можем?»). Его описание также указывает на то, что женщина, вероятно, долгое время находилась под наблюдением служб безопасности. По его словам, Илона В. неоднократно привлекала его внимание на протяжении последних десяти лет.

«В 2015 году меня назначили ответственным по вопросам внешней политики моей парламентской фракции и докладчиком по России, поэтому я регулярно посещал российское посольство. Там со мной время от времени заговаривала русская женщина, представлявшаяся предпринимателем и консультантом. Однажды я увидел ее в разговоре с представителем ГРУ. Этого представителя я встречал и в других местах, в том числе на мероприятиях фонда Аденауэра, - сказал он.

