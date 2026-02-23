USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Орбан шантажирует ЕС: никаких санкций и кредита Украине

16:03 108

Венгрия спровоцировала возмущение внутри Европейского союза, пригрозив заблокировать новый пакет санкций против России и кредитную поддержку Украины в размере 90 млрд евро, сообщает Bloomberg.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что затягивание решений по поддержке Украины ставит под вопрос роль Венгрии в Европейском союзе. «В долгосрочной перспективе мы должны решить, действительно ли нам нужно 27 членов», – отметил министр и добавил, что Венгрия должна прекратить свои «манипуляции».

Причиной спора стал нефтепровод «Дружба», транспортирующий российскую нефть в Венгрию и Словакию. В конце января он был поврежден. Будапешт и Братислава обвинили Украину в затягивании ремонта, тогда как в Киеве заявили, что восстановление требует больше времени. Украинская сторона утверждает, что трубопровод поврежден в результате российской атаки.

В письме президенту Европейского совета Антониу Коште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал остановку поставок «неоправданным актом враждебности, подрывающим энергетическую безопасность Венгрии». По данным Bloomberg, Орбан заявил, что будет блокировать кредит для Украины до возобновления поставок нефти. Позицию правительства подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что Будапешт готов заблокировать решение во время голосования в ЕС.

Выступая перед заседанием Совета по иностранным делам в Брюсселе, Сийярто отметил, что Венгрия хочет, чтобы Украина незамедлительно возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба». До тех пор, пока это не произойдет, Будапешт будет блокировать принятие 20-го пакета санкций ЕС против России и решения, важные для Киева, пообещал он.

«Нефтепровод «Дружба» не подвергся российскому удару, он не был поврежден. И на данный момент нет никаких физических причин или препятствий для возобновления поставок. Это чисто политическое решение Украины», – указал венгерский министр.

Украинские земли зачищают от российских войск
Украинские земли зачищают от российских войск
16:10 100
Санкции против России продлили
Санкции против России продлили
16:06 115
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
16:03 262
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
15:45 447
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
15:46 729
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
15:44 446
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 4157
Глава Минобороны Армении в Тегеране
Глава Минобороны Армении в Тегеране видео
15:35 410
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
15:29 846
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
15:13 1075
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
14:04 2913

ЭТО ВАЖНО

Украинские земли зачищают от российских войск
Украинские земли зачищают от российских войск
16:10 100
Санкции против России продлили
Санкции против России продлили
16:06 115
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
16:03 262
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
15:45 447
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
15:46 729
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
15:44 446
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 4157
Глава Минобороны Армении в Тегеране
Глава Минобороны Армении в Тегеране видео
15:35 410
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
15:29 846
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
15:13 1075
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
14:04 2913
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться