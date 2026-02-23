Орбан шантажирует ЕС: никаких санкций и кредита Украине

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что затягивание решений по поддержке Украины ставит под вопрос роль Венгрии в Европейском союзе. «В долгосрочной перспективе мы должны решить, действительно ли нам нужно 27 членов», – отметил министр и добавил, что Венгрия должна прекратить свои «манипуляции».

Причиной спора стал нефтепровод «Дружба», транспортирующий российскую нефть в Венгрию и Словакию. В конце января он был поврежден. Будапешт и Братислава обвинили Украину в затягивании ремонта, тогда как в Киеве заявили, что восстановление требует больше времени. Украинская сторона утверждает, что трубопровод поврежден в результате российской атаки.

В письме президенту Европейского совета Антониу Коште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал остановку поставок «неоправданным актом враждебности, подрывающим энергетическую безопасность Венгрии». По данным Bloomberg, Орбан заявил, что будет блокировать кредит для Украины до возобновления поставок нефти. Позицию правительства подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что Будапешт готов заблокировать решение во время голосования в ЕС.

Выступая перед заседанием Совета по иностранным делам в Брюсселе, Сийярто отметил, что Венгрия хочет, чтобы Украина незамедлительно возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба». До тех пор, пока это не произойдет, Будапешт будет блокировать принятие 20-го пакета санкций ЕС против России и решения, важные для Киева, пообещал он.

«Нефтепровод «Дружба» не подвергся российскому удару, он не был поврежден. И на данный момент нет никаких физических причин или препятствий для возобновления поставок. Это чисто политическое решение Украины», – указал венгерский министр.