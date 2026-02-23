USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью оппозиционным белорусским СМИ заявил, что в начале полномасштабного вторжения Александр Лукашенко звонил ему и извинялся.

По словам украинского лидера, тогда он прямо заявил Лукашенко, что Беларусь стала соучастником агрессии, так как с ее территории запускались российские ракеты и вводились войска РФ. В ответ Лукашенко заверил, что не контролировал ситуацию, и якобы даже предложил Украине нанести ответный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона обсуждала возможность удара, но отказалась от него, чтобы не дать Кремлю повода втянуть Беларусь в войну. Он добавил, что Россия пыталась использовать белорусское направление для растягивания украинских сил, особенно во время активного наступления на востоке страны.

Зеленский также заявил, что Москва и Минск снова говорят о совместных военных учениях на территории Беларуси. Он напомнил, что в прошлый раз во время подобных масштабных учений началось наступление на территорию Украины.

«Я знаю, что они (россияне и белорусы) говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Снова. Мы посмотрим, насколько они будут большими», - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что подобные действия – «большие риски для Украины и большие риски для Беларуси».

Украинские земли зачищают от российских войск
Санкции против России продлили
Зеленский: Лукашенко предложил мне ударить по белорусскому заводу
Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие
Немецкий политик разоблачил российскую шпионку, сидевшую рядом с Зеленским
Правительство Пакистана проведет общественные слушания по финансируемому Азербайджаном проекту нефтепровода. Возникли вопросы...
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Глава Минобороны Армении в Тегеране
Зеленский об уничтожении ретрансляторов в Беларуси
За что Гурбан Гурбанов наказал защитника «Карабаха»?
Ильхам Алиев уволил заместителей Кямаледдина Гейдарова
