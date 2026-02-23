Протесты иранских студентов не утихают

Иранская молодежь разделилась на сторонников властей, готовых встать на защиту исламской республики и ее верховного лидера, и противников, которых первые называют «деструктивными элементами».

Выступления в высших учебных заведениях Ирана возобновились с началом нового учебного семестра во второй половине февраля и совпали по времени с 40-м днем поминовения погибших в ходе протестов в январе.

В Сети публикуют кадры из разных университетов Ирана.

На них видно, как люди в гражданской одежде нападают на протестующих студентов. На видео студенты скандируют лозунги: «Хаменеи — убийца, его власть — ложь», «Столько лет преступлений, смерть этой власти».