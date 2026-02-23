Протесты иранских студентов не утихают

Иранская молодежь разделилась на сторонников властей, готовых встать на защиту исламской республики и ее верховного лидера, и противников, которых первые называют «деструктивными элементами».
Выступления в высших учебных заведениях Ирана возобновились с началом нового учебного семестра во второй половине февраля и совпали по времени с 40-м днем поминовения погибших в ходе протестов в январе.
В Сети публикуют кадры из разных университетов Ирана.
На них видно, как люди в гражданской одежде нападают на протестующих студентов. На видео студенты скандируют лозунги: «Хаменеи — убийца, его власть — ложь», «Столько лет преступлений, смерть этой власти».
February 23, 2026
Президент Технологического университета имени Шарифа Масуд Таджриши предупредил протестующих студентов, что в случае продолжения демонстраций в ситуацию могут вмешаться правоохранительные органы, а некоторых их может ждать запрет на посещение вуза.
Он назвал студенческие собрания «незаконными», указав, что вопрос протестов вышел за пределы вузов, поэтому руководство должно вмешаться. Масуд Таджриши добавил, что университет уже ограничил доступ ряда студентов на территорию кампуса, и предупредил: «Если число студентов с запретом на вход увеличится, мы полностью перейдем на виртуальное обучение».
В понедельник ученицы одной из тегеранских гимназий собрались во дворе, скандируя «Долгой жизни шаху» (Javid Shah).
Студенты Тегеранского университета во время последней акции сожгли флаг исламской республики, скандируя «Это последняя битва, Пехлеви вернется».
В то же время студенты университета Альзахра в иранской столице провели митинг с лозунгом «Смерть режиму убийц детей», обращая внимание на гибель несовершеннолетних протестующих.