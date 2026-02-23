USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Протесты иранских студентов не утихают

обновлено 23:31
23 февраля 2026, 23:31 1797

Иранская молодежь разделилась на сторонников властей, готовых встать на защиту исламской республики и ее верховного лидера, и противников, которых первые называют «деструктивными элементами».

Выступления в высших учебных заведениях Ирана возобновились с началом нового учебного семестра во второй половине февраля и совпали по времени с 40-м днем поминовения погибших в ходе протестов в январе. 

В Сети публикуют кадры из разных университетов Ирана.

На них видно, как люди в гражданской одежде нападают на протестующих студентов. На видео студенты скандируют лозунги: «Хаменеи — убийца, его власть — ложь», «Столько лет преступлений, смерть этой власти».

*** 16:35

Президент Технологического университета имени Шарифа Масуд Таджриши предупредил протестующих студентов, что в случае продолжения демонстраций в ситуацию могут вмешаться правоохранительные органы, а некоторых их может ждать запрет на посещение вуза.

Он назвал студенческие собрания «незаконными», указав, что вопрос протестов вышел за пределы вузов, поэтому руководство должно вмешаться. Масуд Таджриши добавил, что университет уже ограничил доступ ряда студентов на территорию кампуса, и предупредил: «Если число студентов с запретом на вход увеличится, мы полностью перейдем на виртуальное обучение».

В понедельник ученицы одной из тегеранских гимназий собрались во дворе, скандируя «Долгой жизни шаху» (Javid Shah).

Студенты Тегеранского университета во время последней акции сожгли флаг исламской республики, скандируя «Это последняя битва, Пехлеви вернется».

В то же время студенты университета Альзахра в иранской столице провели митинг с лозунгом «Смерть режиму убийц детей», обращая внимание на гибель несовершеннолетних протестующих.

Украина ответила на шаг Словакии
Украина ответила на шаг Словакии обновлено 23:55
23 февраля 2026, 23:55 2207
Тегеран будет бить по слабым местам Америки
Тегеран будет бить по слабым местам Америки предупреждение разведки
23 февраля 2026, 23:42 861
Протесты иранских студентов не утихают
Протесты иранских студентов не утихают обновлено 23:31
23 февраля 2026, 23:31 1798
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
23 февраля 2026, 23:05 1462
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских Следствие проверяет версию о теракте; Фото
23 февраля 2026, 22:41 1305
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
23 февраля 2026, 22:16 1082
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
23 февраля 2026, 21:47 1767
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
23 февраля 2026, 19:15 6553
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
23 февраля 2026, 20:38 3998
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
23 февраля 2026, 20:17 2552
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
23 февраля 2026, 20:07 1785

ЭТО ВАЖНО

Украина ответила на шаг Словакии
Украина ответила на шаг Словакии обновлено 23:55
23 февраля 2026, 23:55 2207
Тегеран будет бить по слабым местам Америки
Тегеран будет бить по слабым местам Америки предупреждение разведки
23 февраля 2026, 23:42 861
Протесты иранских студентов не утихают
Протесты иранских студентов не утихают обновлено 23:31
23 февраля 2026, 23:31 1798
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
23 февраля 2026, 23:05 1462
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских Следствие проверяет версию о теракте; Фото
23 февраля 2026, 22:41 1305
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
23 февраля 2026, 22:16 1082
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
23 февраля 2026, 21:47 1767
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
23 февраля 2026, 19:15 6553
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
23 февраля 2026, 20:38 3998
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
23 февраля 2026, 20:17 2552
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
23 февраля 2026, 20:07 1785
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться