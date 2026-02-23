Новый раунд переговоров с Россией

Новый раунд мирных переговоров между Киевом и Москвой с участием Вашингтона запланирован уже на этой неделе, сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов на Justice Conference.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что новый раунд переговоров состоится 26 февраля. Буданов подтвердил, что ориентировочные сроки именно такие.
«Мне кажется, это уже было официально озвучено – примерно 27-е число, плюс-минус день-два. Поэтому 26-е полностью попадает в этот промежуток», — отметил он.
В то же время окончательная дата встречи еще не согласована. «Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос: когда, кому приехать и так далее. Все три стороны должны между собой согласовать, а еще есть принимающая сторона», – пояснил Буданов.
Журналистов также интересовал вопрос о встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. «Не знаем пока что. Мы поднимали этот вопрос», – сказал Буданов, добавив, что российская сторона окончательного ответа пока не дала.
На вопрос о возможном обмене военнопленными в ближайшее время глава ОП сообщил, что работа над этим ведется. «Мы работаем над этим. Я надеюсь, что все же на этой неделе это произойдет», — заявил он.
По поводу объема обмена Буданов уточнил, что речь идет о «значительном» числе военнопленных. «Больше, чем в прошлый раз. Скажем так», – подытожил он.
Переговоры между Киевом и Москвой приближаются к моменту, когда сторонам придется принимать окончательные решения. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
По словам Буданова, такие войны, как агрессия России против Украины, «не заканчиваются сами по себе».
«Есть два варианта: справедливое решение или же возвращение войны в более масштабных и опасных формах.
Поэтому внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые не просто остановят войну, а обезопасят украинцев от повторения российской агрессии.
Не секрет, переговоры идут непросто. Но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить в мир. Надеюсь, что справедливость все же победит.
Мир без последствий для агрессора - это его приглашение к повторению в разных уголках мира и пример для всех авторитарных режимов: «нападай, убивай, разрушай, и ничего тебе за это не будет». С точки зрения глобальной безопасности это совершенно очевидно», - сказал Буданов.