Новый раунд переговоров с Россией

Новый раунд мирных переговоров между Киевом и Москвой с участием Вашингтона запланирован уже на этой неделе, сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов на Justice Conference.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что новый раунд переговоров состоится 26 февраля. Буданов подтвердил, что ориентировочные сроки именно такие.

«Мне кажется, это уже было официально озвучено – примерно 27-е число, плюс-минус день-два. Поэтому 26-е полностью попадает в этот промежуток», — отметил он.

В то же время окончательная дата встречи еще не согласована. «Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос: когда, кому приехать и так далее. Все три стороны должны между собой согласовать, а еще есть принимающая сторона», – пояснил Буданов.

Журналистов также интересовал вопрос о встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. «Не знаем пока что. Мы поднимали этот вопрос», – сказал Буданов, добавив, что российская сторона окончательного ответа пока не дала.

На вопрос о возможном обмене военнопленными в ближайшее время глава ОП сообщил, что работа над этим ведется. «Мы работаем над этим. Я надеюсь, что все же на этой неделе это произойдет», — заявил он.

По поводу объема обмена Буданов уточнил, что речь идет о «значительном» числе военнопленных. «Больше, чем в прошлый раз. Скажем так», – подытожил он.