Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха

В Бакинском военном суде продолжается процесс по уголовному делу бывшего начальника Дома отдыха Министерства обороны 39-летнего майора Ильхама Хагвердиева. Как сообщает haqqın.az, на процессе под председательством судьи Фикрета Алиева обвиняемому майору И.Хагвердиеву были разъяснены его права и обязанности. Затем прокурор Эмиль Ханкишиев зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинению, майор Ильхам Хагвердиев злоупотребил служебным положением, наняв нескольких гражданских лиц за взятки. Так, И.Хагвердиев в период исполнения служебных обязанностей в Доме отдыха при приеме на должность инспектора в Службе пожарной охраны взял 2500 манатов, на должность уборщицы — 1000 манатов, за продление трудового договора — 800 манатов, чтобы изменить смену работы — 500 манатов, в общей сложности 4800 манатов взятки.

Судья спросил у обвиняемого, понятна ли ему суть обвинения и признает ли он себя виновным по оглашенному обвинению. Майор Хагвердиев ответил: «Обвинение понятно, но себя виновным не признаю». Судья обратил внимание майора Хагвердиева на то, что по оглашенному обвинению предусмотрено наказание от 8 до 12 лет.

Обвиняемому предложили дать показания, однако он отказался на данном этапе давать показания.

Адвокат И.Хагвердиева Ильхам Нуриев заявил, что его подзащитный не признает себя виновным, поэтому лучше сначала допросить свидетелей, а затем подзащитного. Обвиняемый согласился с адвокатом и сказал, что даст показания после допроса свидетелей.

После этого в качестве свидетеля дал показания капитан Мураз Гасанов, занимавший должность начальника отдела материально-технического обеспечения Дома отдыха, а также исполнявший обязанности начальника Дома отдыха. В своих показаниях капитан заявил, что знает И.Хагвердиева с февраля прошлого года, когда они начали работать вместе. Согласно показаниям капитана, майор Хагвердиев предложил, что есть вакантные места и нужно нанять людей: «Говорил, что, если у кого-то есть знакомые, пусть обращаются. Я тоже сказал об этом сотрудникам. Сначала пришел Этибар Сейранов и сказал, что его племянник хочет устроиться инспектором в Службу пожарной охраны. Я сообщил об этом майору Хагвердиеву. Тот сказал, что проблем нет. Документы были подготовлены, после издания приказа мне дали 2500 манатов. Эти деньги я передал майору. Кроме того, у нас работал водитель, который хотел устроить свою сестру уборщицей. Когда мы сказали об этом майору Хагвердиеву, он потребовал 1500 манатов. Потом водитель сказал, что может дать только 1000 манатов. Деньги дали мне, я передал их майору».

Свидетель заявил, что от других также брали взятки аналогичным образом: «Один человек дал 800 манатов за продление трудового договора на 1 год, поскольку ему исполнилось 65 лет. Еще один был регистратор, который дал 500 манатов за то, чтобы не приходить на дневную смену в течение месяца. Я отнес деньги Хагвердиеву. Сумму для желающих устроиться на работу определял сам майор. Все полученные деньги я передал Ильхаму Хагвердиеву в его служебном кабинете. Никого другого рядом не было».

Прокурор спросил у свидетеля, сколько денег ему досталось от сумм, которые давали желающие устроиться на работу. Свидетель ответил, что «был начальником отдела материально-технического обеспечения. Там я покрасил два автобуса, потратил 650 манатов, много работы сделал за счет своих личных средств, то есть были мои расходы. Из тех денег в общей сложности мне досталось 1000 манатов».

Выяснилось, что именно на основании жалобы капитана Гасанова И.Хагвердиев был привлечен к уголовной ответственности. Отвечая на вопросы сторон, свидетель заявил, что информацию о том, что майор Хагвердиев нанимает сотрудников за взятки, он передал следствию. Защитник спросил у свидетеля, почему тот обратился к следствию не тогда, а спустя полгода. В ответ свидетель сказал, что во время отпуска ему сообщили, что майор Хагвердиев использовал в его адрес оскорбительные выражения. После этого он обратился в соответствующий орган.

На вопрос судьи «Вы не знали, что брать деньги от кого-то и передавать — это преступление, понимали ли вы, что это взятка?» капитан Гасанов ответил, что не знал, что дело дойдет до этого.

Защитник майора И.Хагвердиева попросил суд обеспечить участие свидетеля М.Гасанова во всех судебных заседаниях: «Я обратился к начальнику Генштаба, чтобы в период расследования этого уголовного дела капитан Гасанов был отстранен от должности. Потому что большинство свидетелей работают в Доме отдыха. Он может оказать влияние на этих свидетелей. Мы просим суд обратиться по этому вопросу в Министерство обороны».

Судебный процесс продолжится 2 марта.

Майор И.Хагвердиев был привлечен к уголовной ответственности в октябре прошлого года. Ему предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) УК Азербайджана. Факт коррупции в Доме отдыха Министерства обороны был выявлен Республиканской военной прокуратурой. В результате проведенного расследования были приняты соответствующие меры согласно закону.