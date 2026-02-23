Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом

«Наверное, у нас у всех были одинаковые эмоции. Я просто считаю, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович (Залужный) – тоже очень нехорошо. Потому что никто от этого не выиграет. Все-таки речь идет о нашей армии… Она сегодня воюет. И он не будет, скажем так, хорошо выглядеть, если будет разговаривать об этом и продолжать. Ну, сказал – и сказал.

А кто сказал, что я точно пойду на выборы? Никто же не сказал, что я пойду, и никто не сказал, что я не пойду. Потому что идет война. Вот такая история. И мы должны ее достойно закончить. Там же люди точно отреагируют на все и на всех, судя по тому, кто как живет, кто как прожил это время, кто где был и кто что делал. На мой взгляд, это и весь ответ».

Вопрос о Залужном как потенциальном преемнике вызвал у Зеленского сдержанный ответ: «Не знаю. Президентом может быть любой человек, который готов не только идти на выборы, но и быть президентом».

Недавно Залужный дал интервью The Guardian, в котором впервые публично рассказал о глубоком разрыве в отношениях с Зеленским.