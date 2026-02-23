USD 1.7000
В сумгаитском парке Низами массово сохнут деревья

фото
Ульвия Худиева
17:16 741

В сумгаитском парке Низами засохли десятки многолетних деревьев. Соответствующие видеокадры появились в социальных сетях, сообщает haqqin.az.

Пользователи отмечают, что деревья будто подвергаются воздействию какого-то раствора у корней, из-за чего они быстро сохнут, на ветвях появляется гниль. На видео территория, где растут деревья, огорожена, здесь ведутся строительные работы. Жители Сумгаита предположили, что возможно участок готовят под строительство.

Ранее в парке Низами также гибли многолетние деревья, в некоторых районах города деревья неправильно обрезаются, что мешает их полноценному развитию.

В Исполнительной власти Сумгаита сообщили, что факта полива деревьев раствором не выявлено. По их данным, деревья засыхают из-за болезней, и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в курсе этого. Ранее на месте высохших деревьев были посажены новые. Власти заверили, что уже завтра на этом участке появятся свежие насаждения. Также уточнили, что территория строительства не относится к парковой зоне.

ЭТО ВАЖНО

