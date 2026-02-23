Американцы вместо русских

Нефтяная компания Ирака Basra Oil Company заключила предварительное соглашение с американской корпорацией Chevron о передаче управления месторождением «Западная Курна‑2», ранее эксплуатировавшимся российской компанией «Лукойл», сообщили в пресс‑службе иракского премьер‑министра.
На церемонии подписания присутствовали специальный посланник США в Ираке Том Баррак и временный поверенный в делах Джошуа Харрис.
Ранее Basra Oil Company и «Лукойл» достигли соглашения об урегулировании по месторождению «Западная Курна‑2», согласно которому контракт временно передается иракской нефтяной компании, а также урегулируются все непогашенные финансовые обязательства между сторонами.