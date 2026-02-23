Все довольны «Азеришыг»

23 февраля в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана был представлен ежегодный отчет по результатам оценки «Индекса службы ASAN» за 2025 год и деятельности информационной системы ASAN müraciət.
В мероприятии приняли участие руководящие лица Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и различных ведомств. Основной целью проведения оценки является сбор и систематизация информации о государственных услугах в едином источнике, а также устранение дублирования при оказании услуг.
Кроме того, оценка по «Индексу службы ASAN» имеет важное значение с точки зрения обеспечения гибкости управления в этой сфере путем создания новых видов услуг, а также расширения возможностей анализа и прогнозирования по услугам.
На мероприятии были объявлены результаты оценки «Индекса службы ASAN» по центральным органам исполнительной власти, местным органам исполнительной власти, а также юридическим лицам и другим бюджетным организациям.
В 2025 году Государственным агентством было оценено в общей сложности 511 услуг, включая 215 услуг 37 центральных органов исполнительной власти, 253 услуги 85 местных органов исполнительной власти и 43 услуги 15 юридических лиц и других бюджетных организаций. Среди юридических лиц и других бюджетных организаций ОАО «Азеришыг» было удостоено первого места с результатом 99,04%.
Напомним, по результатам оценки «Индекса службы ASAN» за 2023 год Акционерное Общество заняло высшую ступень с результатом 98,31%, а в 2024 году — с рекордным показателем 99,60%. Еще один успешный результат, достигнутый ОАО «Азеришыг» в этом году, которое за прошедшие годы добилось значительных успехов в области повышения качества услуг, является показателем системных и целесообразных реформ, проводимых структурой.
ОАО «Азеришыг» интегрировало услуги в онлайн-платформу с целью повышения удовлетворенности и доступности для граждан. Из 18 видов предоставляемых услуг по 17 услугам создана возможность обращения через портал mygov.az.
Для проведения измерения уровня обслуживания, сбора, проверки, анализа и оценки за 2025 год услуг, внесенных Акционерным Обществом в Государственный реестр государственных услуг (DXR), было отвечено в общей сложности на 775 запросов по 155 критериям и подкритериям, составляющим «Индекс службы ASAN», и представлены обосновывающие документы.
ОАО «Азеришыг» и впредь будет проводить работу по расширению и электронизации услуг, а также продолжит принимать меры для поддержания высокого уровня удовлетворенности клиентов в последующие годы.