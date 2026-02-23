USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Все довольны «Азеришыг»

фото
17:35 587

23 февраля в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана был представлен ежегодный отчет по результатам оценки «Индекса службы ASAN» за 2025 год и деятельности информационной системы ASAN müraciət.

В мероприятии приняли участие руководящие лица Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и различных ведомств. Основной целью проведения оценки является сбор и систематизация информации о государственных услугах в едином источнике, а также устранение дублирования при оказании услуг.

Кроме того, оценка по «Индексу службы ASAN» имеет важное значение с точки зрения обеспечения гибкости управления в этой сфере путем создания новых видов услуг, а также расширения возможностей анализа и прогнозирования по услугам.

На мероприятии были объявлены результаты оценки «Индекса службы ASAN» по центральным органам исполнительной власти, местным органам исполнительной власти, а также юридическим лицам и другим бюджетным организациям.

В 2025 году Государственным агентством было оценено в общей сложности 511 услуг, включая 215 услуг 37 центральных органов исполнительной власти, 253 услуги 85 местных органов исполнительной власти и 43 услуги 15 юридических лиц и других бюджетных организаций. Среди юридических лиц и других бюджетных организаций ОАО «Азеришыг» было удостоено первого места с результатом 99,04%.

Напомним, по результатам оценки «Индекса службы ASAN» за 2023 год Акционерное Общество заняло высшую ступень с результатом 98,31%, а в 2024 году — с рекордным показателем 99,60%. Еще один успешный результат, достигнутый ОАО «Азеришыг» в этом году, которое за прошедшие годы добилось значительных успехов в области повышения качества услуг, является показателем системных и целесообразных реформ, проводимых структурой.

ОАО «Азеришыг» интегрировало услуги в онлайн-платформу с целью повышения удовлетворенности и доступности для граждан. Из 18 видов предоставляемых услуг по 17 услугам создана возможность обращения через портал mygov.az.

Для проведения измерения уровня обслуживания, сбора, проверки, анализа и оценки за 2025 год услуг, внесенных Акционерным Обществом в Государственный реестр государственных услуг (DXR), было отвечено в общей сложности на 775 запросов по 155 критериям и подкритериям, составляющим «Индекс службы ASAN», и представлены обосновывающие документы.

ОАО «Азеришыг» и впредь будет проводить работу по расширению и электронизации услуг, а также продолжит принимать меры для поддержания высокого уровня удовлетворенности клиентов в последующие годы.

Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 384
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов обновлено 18:46
18:46 1582
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий
16:47 2773
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
18:02 1516
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
17:17 2222
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
17:06 2120
Будь я Робертом Кочаряном…
Будь я Робертом Кочаряном… наша аналитика
16:14 3642
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал наша корреспонденция
13:09 3551
Новый раунд переговоров с Россией
Новый раунд переговоров с Россией обновлено 17:12
17:12 1642
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»?
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»? обновлено 16:18
16:18 3500
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 6626

ЭТО ВАЖНО

Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 384
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов обновлено 18:46
18:46 1582
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий
16:47 2773
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
18:02 1516
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
17:17 2222
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
17:06 2120
Будь я Робертом Кочаряном…
Будь я Робертом Кочаряном… наша аналитика
16:14 3642
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал наша корреспонденция
13:09 3551
Новый раунд переговоров с Россией
Новый раунд переговоров с Россией обновлено 17:12
17:12 1642
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»?
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»? обновлено 16:18
16:18 3500
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 6626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться