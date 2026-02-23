Все довольны «Азеришыг»

23 февраля в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана был представлен ежегодный отчет по результатам оценки «Индекса службы ASAN» за 2025 год и деятельности информационной системы ASAN müraciət.

В мероприятии приняли участие руководящие лица Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и различных ведомств. Основной целью проведения оценки является сбор и систематизация информации о государственных услугах в едином источнике, а также устранение дублирования при оказании услуг.

Кроме того, оценка по «Индексу службы ASAN» имеет важное значение с точки зрения обеспечения гибкости управления в этой сфере путем создания новых видов услуг, а также расширения возможностей анализа и прогнозирования по услугам.

На мероприятии были объявлены результаты оценки «Индекса службы ASAN» по центральным органам исполнительной власти, местным органам исполнительной власти, а также юридическим лицам и другим бюджетным организациям.