Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…

В азербайджанском сегменте интернета есть группа лиц, которая «проявляет открытое неуважение к обществу и ставит под угрозу систему наших национально-нравственных ценностей», говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

«В современном мире цифровая трансформация формирует не только технологические новшества, но и новые модели поведения в виртуальной среде. В последнее время общественные деятели, активные члены гражданского общества и соответствующие государственные структуры широко распространяют призывы о необходимости демонстрации приверженности принятым в обществе правилам совместной жизни и стандартам этичного поведения в интернет-информационных ресурсах.

К сожалению, следует отметить, что существует определённая группа лиц, которая игнорирует эти системные призывы, проявляет открытое неуважение к обществу и ставит под угрозу систему наших национально-нравственных ценностей. Деятельность таких лиц, загрязняющих интернет-пространство публикациями и распространением материалов, противоречащих моральным нормам, представляет серьёзную угрозу духовному здоровью общества, охраняемого государством.

Особенно остро реагируется на случаи, которые подрывают святость института семьи, тиражируют искажённые изображения внутрисемейных отношений и демонстрируют форму общения, не соответствующую нормам этики.

Для предотвращения подобных негативных действий законодательство предусматривает конкретные механизмы регулирования.

Так, в соответствии с частью 510.2 Кодекса об административных правонарушениях, при массовом распространении в интернет-ресурсах или информационно-телекоммуникационной сети:

• действий, оскорбляющих общественную нравственность и демонстрирующих открытое неуважение к обществу;

• высказываний или жестов, создающих впечатление аморального содержания;

• демонстрации частей человеческого тела, противоречащей нормам морали и национально-нравственным ценностям — возникает серьезная административная ответственность.

В рамках правовых мер, проводимых Управлением досудебного производства Главной прокуратуры, 6 лиц, нарушивших требования указанной статьи и совершивших действия, оскорбляющие нравственность, были выявлены и привлечены к административной ответственности. По результатам правового производства соответствующими судами в отношении 4 из них применена мера административного ареста, в отношении 2 — административный штраф. Учитывая вышеизложенное, Генпрокуратура вновь обращается к гражданам, подчёркивая, что виртуальное пространство не является зоной вне закона или неконтролируемой зоной. Поэтому призываем граждан, особенно пользователей социальных сетей, воздерживаться от подобных негативных действий и строго соблюдать этические нормы и требования законодательства при использовании интернет-ресурсов.

Каждый несет ответственность по закону за свои действия и публикуемый в цифровой среде контент. Против любых незаконных действий, направленных против национальной нравственности, впредь будут приниматься серьёзные меры», - отмечается в заявлении.