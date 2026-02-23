Трамп выбирает преемника, но мечтает о тандеме

Американский президент Дональд Трамп обсуждает с советниками возможного преемника, рассматривая кандидатуры вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным источников, участились разговоры о преемнике Трампа. Все пять собеседников подчеркнули, что частая похвала Трампом Марко Рубио не означает снижения внимания к вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

«Мечта президента на 2028 год – это тандем Вэнс-Рубио, – и, чтобы было ясно, Вэнс во главе… Но был бы Трамп доволен тандемом Рубио-Вэнс? Безусловно», – отметил один из советников, к которому Трамп недавно обращался за мнением о будущем лидере Республиканской партии.

По данным Axios, у Вэнса уже есть политические советники, которые смогут составить костяк его президентской кампании в случае участия в выборах 2028 года. У Рубио такой инфраструктуры пока нет, но он заявлял о готовности поддержать Вэнса. «Если Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, он станет нашим кандидатом, и я буду одним из первых, кто его поддержит», – говорил Рубио в интервью 2025 года.

По словам источникам, о безусловной поддержке Рубио сообщил Вэнсу лично. При этом источники отмечают, что госсекретарь сталкивается с проблемой: его позиции в правительстве делают его заметным в новостях гораздо чаще, чем Вэнса, а Трамп активно следит за медийной картиной. Часть советников полагает, что именно это побуждает президента постоянно возвышать Рубио, чтобы мотивировать его идти в тандеме с Вэнсом.

Однако Трамп пока не намерен окончательно определяться с преемником, чтобы не отвлекать команду от текущей работы и не создавать впечатления утраты власти.

Ранние опросы среди республиканцев показывают явное преимущество Вэнса. Так, исследование Университета Нью-Гэмпшира на первых праймериз 2028 года дает Вэнсу 53% гипотетических голосов против 7% у Рубио.

В конце января Трамп отметил, что у Республиканской партии есть «хорошая скамья» преемников для выборов 2028 года и продолжения его наследия, выделив Вэнса, Рубио и главу Минфина Скотта Бесента как «великолепных» кандидатов. Ранее он признавал Вэнса «наиболее вероятным» кандидатом от партии.