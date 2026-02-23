USD 1.7000
Новость дня
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане

Инара Рафикгызы
18:02 1527

Завершился судебный процесс по уголовному делу ответственного сотрудника хозяйственного отдела посольства США в Азербайджане Рафика Геюшева, обвиняемого в мошенничестве. Бакинский суд по тяжким преступлениям назначил подсудимому наказание в 3 года условно с испытательным сроком.

Геюшева, проработавшего в посольстве почти 20 лет, обвинили в мошенничестве на сумму более полумиллиона манатов. Одним из его незаконных действий считается присвоение средств, выделенных для временного размещения послов и других сотрудников, прибывающих из-за рубежа.

Например, если для гостя арендовали квартиру по цене 200 манатов в день, в документах он указывал 400 манатов. В результате было присвоено более полумиллиона манатов.

Геюшеву предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В отношении него избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Следствие по делу велось Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД.

Посольство США признано потерпевшей стороной по делу.

