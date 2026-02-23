Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана в ответ на запрос haqqin.az сообщила, что в отделе внесудебного производства надзорного ведомства в отношении гражданина Аббасова Мушвига Эльмана оглу возбуждено дело об административном правонарушении по статье 388-1.1.1 Уголовно-процессуального кодекса АР (разрешение к размещению информации, запрещенной к распространению Законом Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», в информационном ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети) и передано в Ясамальский районный суд для рассмотрения.
Решением суда от 23 февраля Мушвиг Аббасов был приговорен к административному аресту сроком на 15 суток.
*** 18:03
