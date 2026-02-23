USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов

обновлено 18:46
Инара Рафикгызы
18:46 1587

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана в ответ на запрос haqqin.az сообщила, что в отделе внесудебного производства надзорного ведомства в отношении гражданина Аббасова Мушвига Эльмана оглу возбуждено дело об административном правонарушении по статье 388-1.1.1 Уголовно-процессуального кодекса АР (разрешение к размещению информации, запрещенной к распространению Законом Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», в информационном ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети) и передано в Ясамальский районный суд для рассмотрения.

Решением суда от 23 февраля Мушвиг Аббасов был приговорен к административному аресту сроком на 15 суток.

*** 18:03

Арестован бывший следователь Бакинской городской прокуратуры Мушвиг Аббасов.

Как сообщает haqqin.az, Ясамальский районный суд принял соответствующее решение на основании обращения прокуратуры.

Решением суда М.Аббасову назначен административный арест сроком на 15 суток. Он признан виновным в распространении в интернете информации, запрещенной к публикации.

ЭТО ВАЖНО

