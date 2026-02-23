В Нидерландах новое правительство

В Нидерландах в понедельник, 23 февраля, принесло присягу новое правительство меньшинства во главе с 38-летним Робом Йеттеном. Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что церемония состоялась в резиденции короля Нидерландов Виллема-Александра недалеко от Гааги.