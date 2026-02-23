В Нидерландах новое правительство

В Нидерландах в понедельник, 23 февраля, принесло присягу новое правительство меньшинства во главе с 38-летним Робом Йеттеном. Об этом пишет Deutsche Welle.
Сообщается, что церемония состоялась в резиденции короля Нидерландов Виллема-Александра недалеко от Гааги.
Роб Йеттен - лидер левоцентристской партии D66, которая одержала победу на досрочных парламентских выборах в октябре 2025 года, обогнав на 30 тысяч голосов (+0,2%) правопопулистскую Партию свободы Герта Вилдерса. После длительных переговоров D66 достигла с правоцентристскими партиями VDD и CDA соглашения о формировании правительства меньшинства. Вместе они занимают 66 из 150 мест в нижней палате парламента. Для большинства необходимо получить 76 мест.
В коалиционном соглашении правящие партии договорились продолжать поддерживать Украину и выполнять целевые показатели НАТО по расходам на оборону. Они также намерены проводить жесткую политику в отношении нелегальной миграции и сократить социальные пособия, отмечает агентство AFP.
Роб Йеттен стал самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов.