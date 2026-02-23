USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

В Нидерландах новое правительство

ФОТО
18:16 458

В Нидерландах в понедельник, 23 февраля, принесло присягу новое правительство меньшинства во главе с 38-летним Робом Йеттеном. Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что церемония состоялась в резиденции короля Нидерландов Виллема-Александра недалеко от Гааги.

Роб Йеттен - лидер левоцентристской партии D66, которая одержала победу на досрочных парламентских выборах в октябре 2025 года, обогнав на 30 тысяч голосов (+0,2%) правопопулистскую Партию свободы Герта Вилдерса. После длительных переговоров D66 достигла с правоцентристскими партиями VDD и CDA соглашения о формировании правительства меньшинства. Вместе они занимают 66 из 150 мест в нижней палате парламента. Для большинства необходимо получить 76 мест.

Новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен

В коалиционном соглашении правящие партии договорились продолжать поддерживать Украину и выполнять целевые показатели НАТО по расходам на оборону. Они также намерены проводить жесткую политику в отношении нелегальной миграции и сократить социальные пособия, отмечает агентство AFP.

Роб Йеттен стал самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов.

Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 392
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов обновлено 18:46
18:46 1595
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий
16:47 2782
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
18:02 1534
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
17:17 2233
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
17:06 2126
Будь я Робертом Кочаряном…
Будь я Робертом Кочаряном… наша аналитика
16:14 3650
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал наша корреспонденция
13:09 3553
Новый раунд переговоров с Россией
Новый раунд переговоров с Россией обновлено 17:12
17:12 1644
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»?
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»? обновлено 16:18
16:18 3504
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 6632

ЭТО ВАЖНО

Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 392
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов обновлено 18:46
18:46 1595
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий
16:47 2782
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
18:02 1534
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
17:17 2233
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
17:06 2126
Будь я Робертом Кочаряном…
Будь я Робертом Кочаряном… наша аналитика
16:14 3650
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал наша корреспонденция
13:09 3553
Новый раунд переговоров с Россией
Новый раунд переговоров с Россией обновлено 17:12
17:12 1644
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»?
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»? обновлено 16:18
16:18 3504
Жизнь Хаменеи висит на волоске
Жизнь Хаменеи висит на волоске ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 6632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться