Американцы выведут войска за месяц

18:23 643

Соединенные Штаты и их союзники по западной коалиции завершат вывод своих сил с сирийской территории в течение месяца. Об этом сообщил телеканалу Syria TV правительственный источник в Дамаске.

«Военнослужащие США покидают сейчас базу боевой поддержки «Касрак» на северо-востоке страны, - указал источник. - Их численность в Сирии не превышает 1 тыс. человек, и вывод будет завершен в течение 20-30 дней». По его информации, конвои с персоналом и военной техникой направляются на территорию соседнего Ирака.

База «Касрак» расположена в 45 км от города Телль-Тамер в провинции Хасака, населенной преимущественно курдами. Вместе с авиабазой «Харраб-эль-Джир» она считалась крупнейшим военным объектом, созданным западной коалицией на сирийской территории. Ранее войска США и их союзников покинули тренировочный лагерь в Эш-Шаддади на юге провинции.

12 февраля военнослужащие коалиции были выведены с базы в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, которая позволяла контролировать стратегическое шоссе Дамаск - Багдад.

Большинство военных объектов в Сирии было создано в 2014 году для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».

Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 0
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 396
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов обновлено 18:46
18:46 1596
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий
16:47 2782
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
18:02 1537
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
17:17 2235
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
17:06 2127
Будь я Робертом Кочаряном…
Будь я Робертом Кочаряном… наша аналитика
16:14 3652
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал наша корреспонденция
13:09 3553
Новый раунд переговоров с Россией
Новый раунд переговоров с Россией обновлено 17:12
17:12 1644
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»?
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»? обновлено 16:18
16:18 3505

