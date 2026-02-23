Американцы выведут войска за месяц

Соединенные Штаты и их союзники по западной коалиции завершат вывод своих сил с сирийской территории в течение месяца. Об этом сообщил телеканалу Syria TV правительственный источник в Дамаске.
«Военнослужащие США покидают сейчас базу боевой поддержки «Касрак» на северо-востоке страны, - указал источник. - Их численность в Сирии не превышает 1 тыс. человек, и вывод будет завершен в течение 20-30 дней». По его информации, конвои с персоналом и военной техникой направляются на территорию соседнего Ирака.
База «Касрак» расположена в 45 км от города Телль-Тамер в провинции Хасака, населенной преимущественно курдами. Вместе с авиабазой «Харраб-эль-Джир» она считалась крупнейшим военным объектом, созданным западной коалицией на сирийской территории. Ранее войска США и их союзников покинули тренировочный лагерь в Эш-Шаддади на юге провинции.
12 февраля военнослужащие коалиции были выведены с базы в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, которая позволяла контролировать стратегическое шоссе Дамаск - Багдад.
Большинство военных объектов в Сирии было создано в 2014 году для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».