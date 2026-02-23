Американцы выведут войска за месяц

Соединенные Штаты и их союзники по западной коалиции завершат вывод своих сил с сирийской территории в течение месяца. Об этом сообщил телеканалу Syria TV правительственный источник в Дамаске.

«Военнослужащие США покидают сейчас базу боевой поддержки «Касрак» на северо-востоке страны, - указал источник. - Их численность в Сирии не превышает 1 тыс. человек, и вывод будет завершен в течение 20-30 дней». По его информации, конвои с персоналом и военной техникой направляются на территорию соседнего Ирака.