Заместителю экс-главы ИВ продлили арест

Суд также рассмотрел представление о продлении срока содержания под стражей Зульфугара Мансурова, заместителя начальника отдела контроля за управлением и эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по вопросам имущества.

Бинагадинский районный суд принял решение продлить срок содержания обоих лиц под стражей до 30 мая.

Отметим, что 4 месяца назад Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре провело операцию в Исполнительной власти Гарадагского района. Были арестованы несколько должностных лиц за нарушения закона. Н.Мурадов, проработавший заместителем главы ИВ около 10 лет, и другие бывшие должностные лица обвиняются в повторном получении крупных взяток. Некоторое время спустя после этих событий глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов был уволен с занимаемой должности.