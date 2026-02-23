Заместителю экс-главы ИВ продлили арест

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Продлен срок ареста Надира Мурадова, заместителя экс-главы Исполнительной власти Гарадагского района Сулеймана Микаилова, обвиняемого в коррупции.

Как сообщает haqqin.az, Бинагадинский районный суд рассмотрел обращение прокуратуры. Срок ареста Н.Мурадова продлен на 3 месяца.

Суд также рассмотрел представление о продлении срока содержания под стражей Зульфугара Мансурова, заместителя начальника отдела контроля за управлением и эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по вопросам имущества.

Бинагадинский районный суд принял решение продлить срок содержания обоих лиц под стражей до 30 мая.

Отметим, что 4 месяца назад Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре провело операцию в Исполнительной власти Гарадагского района. Были арестованы несколько должностных лиц за нарушения закона. Н.Мурадов, проработавший заместителем главы ИВ около 10 лет, и другие бывшие должностные лица обвиняются в повторном получении крупных взяток. Некоторое время спустя после этих событий глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов был уволен с занимаемой должности.

