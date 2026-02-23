Сколько денег потребуется на восстановление Украины?

Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины за 2025 год, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине по состоянию на 31 декабря 2025 года составила почти $588 млрд в течение следующего десятилетия. Такую оценку (RDNA5, «Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление», 5-й выпуск) 23 февраля опубликовали правительство Украины, Группа Всемирного банка, Еврокомиссия и ООН.

В документе RDNA4, опубликованном в феврале 2025 года, стоимость послевоенной реконструкции и восстановления Украины оценивали в $524 млрд. Таким образом, за год она выросла на $64 млрд (12,2%).

Согласно RDNA5, прямой ущерб Украине вырос до более $195 млрд по сравнению с $176 млрд в оценке RDNA4 в феврале 2025 года.

Больше всего повреждений получили жилой, транспортный и энергетический секторы. За год количество поврежденных или разрушенных объектов в энергосекторе выросло на 21%. Речь идет об объектах генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также системы централизованного теплоснабжения.

В транспортном секторе потребности выросли примерно на 24% из-за усиления в 2025 году атак РФ на железную дорогу и порты. Также по состоянию на 31 декабря 14% жилья было повреждено или разрушено, что повлияло на более 3 млн домохозяйств.

Наибольшие потребности в восстановлении зафиксированы в:

- транспортном секторе (более $96 млрд)

- секторе энергетики (почти $91 млрд),

- жилищном секторе (почти $90 млрд),

- торговле и промышленности (более $63 млрд)

- сельском хозяйстве (более $55 млрд).

Также управление взрывоопасными предметами и будущие расходы на расчистку остатков разрушений оцениваются почти в $28 млрд.

Согласно данным, собранным в рамках оценки RDNA, с февраля 2022 года было направлено не менее $20 млрд на неотложные ремонтные работы и раннее восстановление в жилом, энергетическом, образовательном, транспортном и других критически важных секторах.

Правительство в феврале одобрило 21 проект для финансирования в рамках Программы восстановления Украины III. Средства направят на восстановление медицинских и учебных заведений, строительство укрытий и модернизацию коммунальной инфраструктуры в трех областях.

В ноябре 2025 года ЕС совместно с Данией, Германией, Францией и Литвой объявил о запуск инициативы EU4Reconstruction стоимостью 37 млн евро.